Львенка с переломами лап и травмами позвоночника забрали у московского блогера

Московская природоохранная прокуратура начала проверку в отношении московского блогера, который держал в своей квартире в «Москва-Сити» львенка возрастом 2,5 месяца. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры.

Накануне в сети обратили внимание на 22-летнего блогера Дмитрия Котова, который держал львенка в качестве «домашнего питомца». Телеграм-канал «112» опубликовал несколько видео, на которых появлялся львенок, а блогер писал, что ищет няню для животного.

Как пишет «Подъем», блогер рассказал, что купил львенка по объявлению и не увидел в этом «ничего необычного». Котов катал животное на дорогих машинах, однако в ночь на 25 декабря он, как сообщили в московской прокуратуре, отдал львенка в критическом состоянии волонтерам.

«При первичном ветеринарном осмотре у животного выявлены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно вызванное ненадлежащими условиями содержания и питания», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что львенка отправили на лечение, а блогера пообещали проверить по уголовной статье о жестоком обращении с животными. Кроме того, весной этого года российское правительство утвердило список животных, которых запрещено держать дома. В него попали в том числе львы и другие большие кошки. Запрет вступил в силу с сентября этого года.

В мае этого года сообщалось, что московская прокуратура конфисковала двухмесячного львенка у жителя Москвы и передала его в парк «Земля Прайда». Там рассказали, что на момент передачи львенок не умел есть мясо, потому что он привык к кошачьему корму.