Общество

Тиньков рассказал о «смешном» знакомстве с Монеточкой

2 минуты чтения 14:17 | Обновлено: 14:22

Бизнесмен Олег Тиньков поделился, что после переезда из России стал слушать песни певицы Монеточки. Об этом он рассказал телеканалу «Дождь» во время новогоднего эфира .

Ведущие Екатерина Котрикадзе, Юлия Таратута и Анна Монгайт спросили предпринимателя о его любимых исполнителях на российской эстраде. Тиньков ответил, что когда-то слушал певицу Елку, однако разочаровался в ней, узнав о ее прокремлевской позиции.

«Мне нравилось ее творчество. А мне сказали: “Нет, ты что, она простроенная в России. Она “зетница”. А потом из песни убрала [упоминание киевского аэропорта Борисполь] Елка мне нравилась», — сказал он.

По словам предпринимателя, после переезда из России он стал чаще слушать песни певицы Монеточки. «Я раньше Монеточку мало слушал. А сейчас мы даже дружим, наверное. Обнимемся с ней какими-нибудь месседжами все время. Она мне очень нравится. Моя любимая песня “Все переживу”», — поделился Тиньков.

Он также поделился с ведущими историей «смешного» знакомства с певицей. 

«Я встал в конце очереди, чтобы сфотографироваться с ней. А она такая смотрит, видит меня, бросает со всеми фоткаться и говорит: “Олег, а можно с вами сфотографироваться?” Это было очень смешно. Я говорю: “Вообще, я тут стою с тобой сфотографироваться”. И мы после этого с ней обменялись контактами и стали поддерживать отношения», — вспоминает бизнесмен.

Ранее о своей симпатии к творчеству Монеточки высказывалась и Алла Пугачева. По ее словам, Монеточка производит на нее приятное впечатление. 

«Очень интересная! Очень умненькая и такая своеобразная», — сказала певица в интервью Екатерине Гордеевой. 

Он также сочла грустным тот факт, что творчество Монеточки пытаются «затирать», и подчеркнула, что исполнительницу, напротив, следует слушать, «как подсказку».

