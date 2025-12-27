СМИ: Россию заподозрили в размещении ядерных ракет на бывшей авиабазе в Беларуси

Разведка США предполагает, что Россия могла перевести новые гиперзвуковые баллистические ракеты «Орешник» в Беларусь. Мобильные пусковые установки ракетной системы, вероятно, развертываются в 300 километрах от Минска, сообщает Reuters со ссылкой на американских исследователей.

Военные эксперты проанализировали снимки Planet Labs и заявили, что с вероятностью в 90% ракеты «Орешник», способные нести ядерные боезаряды, доставили в Беларусь. Исследователи Джеффри Льюис из Миддлберийского института международных исследований и Декер Эвелет из научно-исследовательской организации CNA пришли к выводу, что российское оружие перевезли на бывшую авиабазу рядом с городом Кричевым в 478 километрах к юго-западу от Москвы.

К такому же выводу пришла и американская разведка. Об этом изданию Reuters на условиях анонимности рассказал человек, имеющий доступ к секретной информации. Дело в том, что на спутниковых снимках в середине августа начал появляться быстро возводимый объект. Позже исследователи заметили, что к нему тянется железнодорожный перевалочный пункт военного назначения, который российская армия обычно использует для транспортировки ракетных установок.

Как отметил Льюис, в конце взлетно-посадочной полосы залили бетонную площадку, которую затем засыпали землей, что, по его словам, «соответствует замаскированной точке запуска». Аналитики пришли к выводу, что в Беларусь могли доставить как минимум три пусковых установки «Орешник», так как для большего количества ракет на бывшей авиабазе не хватит места.

Ранее стало известно, что Беларусь строит секретный военный объект, который может предназначаться для российских стратегических ракет, включая ядерные. Объект включает в себя четыре крупных сектора общей площадью более двух квадратных километров, соединенных новой сетью дорог.

Впервые о применении «Орешника» в ноябре 2024 года заявил Владимир Путин. По его словам, российскую ракету использовали для удара по Днепру.