СМИ узнали о строительстве секретной ракетной базы в Беларуси

Беларусь строит военный объект, который может предназначаться для российских стратегических ракет, включая ядерные. Таковы данные совместного расследования «Радио Свобода» и эстонских изданий Delfi Estonia и Eesti Ekspress.

Сообщается, что база строится в Слуцком районе Минской области, примерно в 60 километрах к югу от столицы и около 245 километров от польской границы. На спутниковых снимках, сделанных 31 августа, видно, что объект включает в себя четыре крупных сектора общей площадью более двух квадратных километров, соединенных новой сетью дорог. Снимки от 13 августа показывают 13 складов боеприпасов, три ангара длиной около 100 метров, фундаменты зданий, а также новые постройки на возвышенности, которую аналитики считают подходящей для размещения систем ПВО.

Как отмечают авторы расследования, ни в официальных документах, ни в кадастровых записях нет упоминаний о строительстве, а местные СМИ и власти, включая Александра Лукашенко, проект не комментируют. Видеосъемка за май 2024 года показывают, что еще недавно эта территория была частично пустой.

Эксперты, опрошенные «Радио Свобода», считают объект стратегически значимым. Директор аналитической компании Rochan Consulting Конрад Музика заявил, что база «вероятно будет ядерной» или получит «ядерный компонент», поскольку возводится на месте прежней советской инфраструктуры. Он добавил, что на объекте могут разместить российские гиперзвуковые баллистические ракеты средней дальности «Орешник». В августе Владимир Путин заявил, что вопрос поставок «Орешника» в Беларусь будет решен до конца этого года. Он также подчеркнул, что места для размещения комплексов уже выбраны.

Отставной офицер финской военной разведки Марко Эклунд также заявил журналистам-расследователям, что планировка объекта соответствует структуре стратегической ракетной базы. Он отметил наличие крупных ангаров, складов и бункеров, которые характерны для подобных комплексов.

Минобороны Беларуси ранее сообщало, что совместные учения «Запад-2025», которые пройдут с 12 по 16 сентября, включают отработку сценариев применения ядерного оружия и использования комплексов «Орешник».

По информации «Радио Свобода», нынешняя стройка возрождает участок, на котором с 1959 по 1993 год дислоцировался 306-й полк стратегических ракет и 1057-я ремонтно-техническая база, обеспечивавшая «ядерно-техническое сопровождение». После подписания Беларусью Договора о нераспространении ядерного оружия все советские ядерные боеголовки были вывезены, а территория десятилетиями оставалась заброшенной.