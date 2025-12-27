EN
Общество

Тиньков назвал Урганта «зетником»

2 минуты чтения 13:10

Основатель российского банка «Тинькофф» Олег Тиньков заявил, что перестал общаться с шоуменом Иваном Ургантом и заблокировал его контакт. Об этом он рассказал в эфире «Новогодняя Drama Queens» телеканала «Дождь».

Ведущие шоу спросили предпринимателя, считает ли он возможным возвращение Урганта на «Первый канал». 

«Честно, мне все равно, вернется он или нет. Я лично с ним общался в последний раз где-то с год назад и перестал. Я его заблокировал. Я думал, что он все-таки между [в позиции по войне в Украине]. А мне показалось, что он такой же, как и Познер. Он там. Я очень удивлен, что его не пускают в Россию, пусть пускают уже», — сказал он.

По его словам, Ургант не делал никаких громких заявлений и не высказывал свой протест полномасштабному вторжению России в Украину, кроме публикации «черного квадратика 24 февраля». «Сидит там, жопу, так сказать, поджал и все. Не надо из него делать никакого оппозиционера. Он обычный, мне кажется, такой же “зетник”. Я его не ставлю на хорошую, так сказать, сторону. Мне он не нравится», — заявил Тиньков.

Он также высказался о телеведущем Владимире Познере, который совместно с Ургантом в 2024 году устраивал тур по Европе с программой «Путешествия Познера и Урганта». «Он вообще свинья. У меня особо к нему и не было уважения. Он всегда был сексотом. Работал на КГБ. Он конченый товарищ, продажный, как и его жена Надя. <…> Как говорят у нас во Франции: и у Урганта, и у Познера там “шерше ля фам”», — сказал он.

По словам предпринимателя, неожиданного ярким для него примером в своей позиции по войне в Украине стал Алла Пугачева. «Мы встретились на Кипре, обедали с ней, я сказал: “Вы-то как? Ладно я, там, плоть от плоти, либералист, в Сан-Франциско прожил 13 лет”. Она говорит, говорит: «Олежек, ты, наверное, мои песни плохо слушал. Послушай, о чем я всю жизнь пела». Она меня дико поразила, прям big respect. Очень крутая», — заявил Тиньков.

25 декабря Иван Ургант выложил первое видео на своем ютуб-канале «Живой Ургант» видео под названием «Ургант удивил даже близких». В нем он поздравил россиян с наступающим Новым годом и прочитал стихотворение о снежинке и судьбе. 

24 февраля 2022 года шоумен опубликовал на своей странице в инстаграме черный квадрат с подписью: «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ». После этого он лишился своего шоу «Вечерний Ургант», которое вел с 2012 года. 

