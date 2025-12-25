EN
Общество

Иван Ургант запустил ютуб-канал

2 минуты чтения 21:37 | Обновлено: 22:05

Шоумен Иван Ургант выложил первое видео на своем YouTube-канале под названием «Живой Ургант». Он поздравил россиян с наступающим Новым годом и прочитал стихотворение о снежинке и судьбе.

В ролике Ургант говорит, что за 2025 год они с командой сняли много материала из поездок по миру. «В общем, будем выкладывать то, что выкладывается», — произносит шоумен.

Также в начале видео Ургант намекает, что YouTube-канал планировалось делать по принципу шоу «Вечерний Ургант», которое долгое время выходило на «Первом канале», но было закрыто после антивоенного заявления Урганта в первый день войны в Украине.

«Всё как обычно сделали: поставили жидкокристаллические экраны, декорации, оркестр… Два хора, детский и взрослый. Зрителей 700 человек. Все! 15 камер, съемка началась, я выхожу и вдруг. А вот стоп, не то», — произносит в видео Ургант.

В конце видео он поздравляет зрителей с Новым годом и читает отрывок стихотворения: «Снежинка села на ладонь холодным паучком. Судьба три карты мне дала. Я посмотрел. Очко!».

24 февраля 2022 года Ургант опубликовал в Instagram черный квадрат с подписью: «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ». После антивоенного высказывания он лишился своего шоу «Вечерний Ургант», которое вел с 2012 года. Также его исключили из новогодней кинофраншизы «Елки». Телеведущий также перестал появляться в новогодних эфирах и в целом на телевидении.

Несмотря на это Ургант продолжает жить и работать в России. Как пишет The New York Times, шоумена неоднократно пытались «реабилитировать», но Владимир Путин так и не простил артиста. 

