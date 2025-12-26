Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом до конца года

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский проведут новую встречу до конца текущего года. Об этом президент Украины написал в своем официальном телеграм-канале.

«Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до Нового года», — говорится в сообщении. В то же время Зеленский не привел никаких подробностей запланированных переговоров, сообщив лишь, что накануне представители Украины встретились со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

За день до этого Зеленский назвал все 20 пунктов мирного плана по Украине. Изначально мирная сделка, предложенная Трампом, состояла из 28 пунктов, однако в ходе дальнейших переговоров в документ внесли коррективы.

Накануне собственным анализом нового мирного плана по Украине поделились сотрудники американского Института изучения войны (ISW). В публикации отмечалось, что этот документ «существенно отличается» от предложенного изначально американского плана из 28 пунктов.

В частности, аналитики отметили, что в новой версии соглашения не упоминается членство Украины в НАТО. В связи с этим авторы анализа предположили, что об этом может говориться в других неопубликованных документах.

По мнению аналитиков, для заключения сделки России придется пойти на компромисс, смягчив ряд своих требований, которые идут вразрез не только с украинской позицией, но и с американской.