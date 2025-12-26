EN
Российский миллиардер раскритиковал слишком крепкий рубль

2 минуты чтения 12:32

Глава «Норникеля» и миллиардер Владимир Потанин заявил, что «переукрепленный» рубль мешает российскому бизнесу. Об этом пишет РБК со ссылкой на интервью Потанина.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

Миллиардер считает, что текущий курс рубля к доллару мешает как реализуемым в России программам импортозамещения, так и завоеванию новых рынков российскими компаниями. Также Потанин назвал оптимальный, по его мнению, курс для развития экономики страны.

Он считает, что доллар должен стоить около 90 рублей. Это значение соответствует прогнозам Центробанка, отметил Потанин. Также миллиардер сказал, что курс рубля перестал зависеть от цены на нефть. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что Россия перестала быть «мировой бензоколонкой» и стремится стать высокотехнологичной страной.

Потанин заявил, что ЦБ стоит продолжить снижение показателя ключевой ставки. Он считает, что регулятору следует снизить существующий сегодня разрыв между ставкой и инфляцией.

Официальный курс на 26 декабря, установленный ЦБ, составил 77,8844 рубля за доллар. При этом на открытии торгов курс падал ниже 77 рублей, однако затем вырос до 77,9 рубля, сообщает платформа Investing.com.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в 2025 году рубль укрепился по отношению к доллару на 45% и приблизился к довоенным показателям. Рост рубля оказался самым сильным за последние 30 лет, однако он принес и дополнительные риски для российской экономики.

По мнению аналитиков агентства, дальнейшее укрепление рубля в сочетании с дорогими кредитами может перевести охлаждение российской экономики в стагфляцию. Кроме того, крепкий рубль лишает Россию возможности воспользоваться своими преимуществами энергетической державы и ухудшает инвестиционную привлекательность страны.

