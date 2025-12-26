EN
Общество

Прославившийся новогодним поздравлением из Мексики экс-депутат получил срок за хищения

2 минуты чтения 13:39

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, чье новогоднее поздравление из Мексики стало вирусным в 2023 году, получил срок за хищения при строительстве укреплений в регионе. Ленинский суд Курска признал его виновным и назначил наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы, а также обязал его выплатить 152,8 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда.

По его словам, суд установил, что в ходе строительства фортификационных сооружений в 2022-2023 годах в Курской области Васильев «подключил» к выполнению госконтрактов ООО «КТК Сервис» и ООО «Сиэми» знакомого бизнесмена Виталия Синьговского. В результате компаниям были выделены более 385 миллионов рублей. Эти деньги подельники позже частично легализовали путем приобретения дорогостоящей недвижимости.

После оглашения приговора Васильев заявил корреспонденту РИА «Новости», что намерен обжаловать решение суда.

Максим Васильев получил известность в январе 2023 года, благодаря завирусившемуся в сети новогоднему поздравлению, записанному им на пляже в Мексике. В коротком ролике бывший тогда депутатом мужчина на ломанном испанском пожелал своим друзьям счастья и много денег в новом году, а затем выпил алкогольный коктейль и закусил его креветками.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

Распространившееся в сети видео вызвало волну возмущения среди Z-блогеров и представителей власти. В частности, глава Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал поздравление Васильева «верхом цинизма и бесчеловечности» и призвал депутата, сложить полномочия.

«Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: “кувалда Вагнера”, “пинок Старовойта” или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют», — написал Турчак, имея в виду популярный в ЧВК Вагнера способ внесудебной казни и бывшего тогда губернатором Курской области Романа Старовойта.

В течение следующих трех недель Васильев сначала извинился за свое видео, а затем объявил о сложении депутатских полномочий.

