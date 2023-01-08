«Кувалда Вагнера или пинок Старовойта». Курскому депутату, записавшему новогоднее поздравление из Мексики, предложили сдать мандат 

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил курскому депутату Максиму Васильеву и его жене члену «Единой России» Светлане сложить депутатские полномочия. Причина — видеоролик с поздравлениями, который Васильев записал в Мексике.

На кадрах, депутат курской облдумы Максим Васильев поздравляет всех с Новым годом сначала на испанском языке, а затем на русском, делает себе алкогольный коктейль и желает «много денег и хорошего настроения».

Видеопоздравление не понравилось коллегам Васильева по партии. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что возмущен поведением депутата.

«Свое поведение нужно оценивать с точки зрения не только коллег по партии, но и своих земляков. Думаю, куряне сделают свой вывод. И да, я очень зол», — написал Старовойт.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал ситуацию «дерьмом», «верхом цинизма и бесчеловечности» и предложил Васильеву и его жене сложить с себя депутатские полномочия.

«Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: “кувалда Вагнера”, “пинок Старовойта” или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют», — написал Турчак.

Сам Васильев сказал «Подъему», что не готов сдать мандат. Мнение Турчака он не считает «пустым звуком», но, по его словам, в областную Думу он избрался самовыдвиженцем, поэтому полномочий его могут лишить только избиратели.

Также Васильев отметил, что записал это видео в шутку и не собирался его выкладывать.

Источники: Андрей Турчак, Роман Старовойт, «Подъем»

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