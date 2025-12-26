EN
Общество

СМИ: российские учителя получили новые инструкции по разрешению конфликтов с учениками

07:21

Минпросвещения утвердило порядок урегулирования конфликтов между преподавателями и учениками. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на оказавшийся в распоряжении редакции документ, подлинность которого подтвердил источник, знакомый с ходом его разработки.

По данным издания, инструкция, поделенная на несколько этапов, уже разослана в регионы. Согласно документу, на каждый этап разрешения конфликтной ситуации отводится от одного до трех дней.

На первом этапе министерство предписывает довести информацию о возникшем конфликте до руководителя образовательного учреждения, установить факты и назначить ответственных, а также в случае необходимости — привлечь правоохранительные органы.

На втором этапе, как указано в инструкции, следует выяснить все детали конфликта, опросить его участников, в том числе с участием психологов, а также установить виновных. Если на данном этапе разрешить конфликтную ситуацию не удается, то руководству образовательного учреждения рекомендуется обратиться за помощью к специальной комиссии по урегулированию споров, которая должна быть в каждой школе и вузе.

На третьем этапе к разрешению конфликта должна подключиться комиссия, которая, рассмотрев все факты, выносит соответствующее решение. На четвертом этапе это решение должно быть реализовано под контролем руководителя образовательного учреждения или назначенных им ответственных лиц.

В свою очередь, стороны конфликта, если они не согласны с вынесенным решением, имеют возможность на этом этапе обжаловать его в региональной комиссии по защите чести и достоинства педагогов, либо в вышестоящих образовательных органах, либо, если этого требует ситуация, обратиться в прокуратуру или суд.

В инструкции Минпросвещения также содержатся рекомендации по повышению правовой грамотности учителей и учеников. При этом конфликты предписывается разрешать при помощи медиации, а всех их участников — обеспечивать психологическим сопровождением. Руководству образовательных учреждений также рекомендуется обращать внимание на конфликты интересов и защищать честь педагогов.

Отдельное внимание в документе уделено обеспечению комфортной рабочей атмосферы в школах и вузах. «Пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в коллективе», — предписывается в разработанном министерством документе.

В нем также указано, что руководство образовательных учреждений должно заниматься профилактикой конфликтов, а также своевременно выявлять несовершеннолетних и семьи в социально опасном положении.

