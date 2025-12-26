Настроения российского бизнеса упали до значений дефолтного 1998 года

Ожидания представителей промышленной отрасли России заметно ухудшились. Индекс промышленного оптимизма в 2025 году опустился до худшего уровня со времен кризиса 2009 года, сообщает «Коммерсант».

Несмотря на то, что по итогам января—ноября 2025 года российская промышленность в целом выросла на 0,8% по сравнению с тем же периодом за предыдущий год, ожидания промышленников лишь омрачились. Аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН отмечают смену настроений в отрасли.

«В завершающемся 2025 году оптимизм сменился пессимизмом… Промышленность, таким образом, с пониманием перенесла начальный период рукотворного охлаждения российской экономики, но в 2025 году ее терпение иссякло», — говорится в отчетах ИНП РАН.

Вместе с этим опустились и оценки объемов продаж. Средние показатели за 2025 год снизились до худших значений со времен 1998 года. Авторы отмечают, что падение оказалось глубже того, что они наблюдали в кризисные 2009 и 2015 годы.

При этом неудовлетворенность продажами, как показывают опросы промышленников, выросла до худшего уровня с 2010 года, но не превысила рекорд 2009 года. В прошлом году этот показатель находился вблизи исторического минимума за все 34 года опросов.

Ранее, по данным The Bell, Владимир Путин встретился с представителями российского бизнеса, чтобы рассказать о «загнивающей Европе» и США, которые прагматично преследуют свои интересы в борьбе против России. Вместе с этим Путин якобы утверждал, что, несмотря на санкционное давление, в стране «все будет хорошо».