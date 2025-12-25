EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Путин собрал богатейших людей России и рассказал им про «загнивающий Запад»

2 минуты чтения 23:47 | Обновлено: 23:48

На закрытой встрече с представителями бизнеса Владимир Путин хвалил маркетплейсы. Они, по его мнению, сдерживают инфляцию и в условиях санкций помогают российским товарам попадать за рубеж, сообщает The Bell.

На встрече присутствовали руководители крупнейших российских компаний, чиновники и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. В том числе Путина пришли послушать и предприниматели, с которых были сняты санкции, поэтому, как отмечает издание, имена участников не разглашались.

«Экономика не очень важна, потому что она ко всему адаптируется, — пересказывает суть выступления один из собеседников The Bell. — Вот есть маркетплейсы, которые, по мнению Путина, и сдерживают инфляцию, и позволяют российским товарам идти за рубеж».

Особенно Путин выделял Wildberries, похвалив компанию за экспорт российских товаров в Эфиопию, где якобы живут сотни миллионов потенциальных покупателей. Издание объясняет, ссылаясь на несколько анонимных источников, что положительное мнение о маркетплейсах Путину, вероятно, помогли составить Михаил и Юрий Ковальчуки. За последние два года структуры, связанные с Юрием Ковальчуком, стали совладельцами Ozon и «Яндекс.Маркета», а также могли войти в число бенефициаров Wildberries.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Отдельно Путин рассказал о «загнивающей Европе» и США, которые прагматично преследуют свои интересы в борьбе против России. Вместе с этим он пытался внушить представителям бизнеса, что, несмотря на санкционное давление, в стране «все будет хорошо».

Ранее на заседании Госсовета Путин заявил, что граждане России отнесутся с пониманием к повышению налогов, если государство выполнит все социальные обязательства. Он также с уверенностью отметил, что увеличение фискальной нагрузки в итоге улучшит материальное положение россиян.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря
Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01 24 декабря
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников