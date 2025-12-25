Путин собрал богатейших людей России и рассказал им про «загнивающий Запад»

На закрытой встрече с представителями бизнеса Владимир Путин хвалил маркетплейсы. Они, по его мнению, сдерживают инфляцию и в условиях санкций помогают российским товарам попадать за рубеж, сообщает The Bell.

На встрече присутствовали руководители крупнейших российских компаний, чиновники и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. В том числе Путина пришли послушать и предприниматели, с которых были сняты санкции, поэтому, как отмечает издание, имена участников не разглашались.

«Экономика не очень важна, потому что она ко всему адаптируется, — пересказывает суть выступления один из собеседников The Bell. — Вот есть маркетплейсы, которые, по мнению Путина, и сдерживают инфляцию, и позволяют российским товарам идти за рубеж».

Особенно Путин выделял Wildberries, похвалив компанию за экспорт российских товаров в Эфиопию, где якобы живут сотни миллионов потенциальных покупателей. Издание объясняет, ссылаясь на несколько анонимных источников, что положительное мнение о маркетплейсах Путину, вероятно, помогли составить Михаил и Юрий Ковальчуки. За последние два года структуры, связанные с Юрием Ковальчуком, стали совладельцами Ozon и «Яндекс.Маркета», а также могли войти в число бенефициаров Wildberries.

Отдельно Путин рассказал о «загнивающей Европе» и США, которые прагматично преследуют свои интересы в борьбе против России. Вместе с этим он пытался внушить представителям бизнеса, что, несмотря на санкционное давление, в стране «все будет хорошо».

Ранее на заседании Госсовета Путин заявил, что граждане России отнесутся с пониманием к повышению налогов, если государство выполнит все социальные обязательства. Он также с уверенностью отметил, что увеличение фискальной нагрузки в итоге улучшит материальное положение россиян.