Экономика

Авторынок России рухнул

2 минуты чтения 14:00 | Обновлено: 14:52
Авторынок России рухнул

По итогам 2025 года россияне купят на 19% меньше новых машин всех сегментов, чем в 2024 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на интервью первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

В этом году россияне купили около 1,45 миллиона новых машин, в 2024 году этот показатель равнялся 1,836 миллиона автомобилей. Продажи легковых автомобилей также снизились — на 16% год к году.

В 2024 году российский авторынок показал резкий рост, тогда россияне купили на 39% больше автомобилей, чем в 2023 году. Рынок новых легковых автомобилией тогда вырос на 47%, а продажи достигли 1,55 миллиона единиц. Этот результат был лучшим с 2019 года, отмечает «Коммерсантъ».

Эксперты объясняли прошлогодние показатели отложенным спросом после дефицита прошлых лет, ожиданием роста цен на автомобили и наличем свободных денег у россиян. Однако уже тогда они говорили, что при высоком показателе ключевой ставки Центробанка отсутствует перспектива для дальнейшего роста — в начале 2025 года отмечалось, что в России наблюдается снижение объемов кредитных сделок.

Из-за кризиса в отрасли в России закрылись около 200 автосалонов, это примерно 5% от всех дилеров в России. Об этом ранее писал «Холод». Дилеры предлагают покупателям скидки, поскольку хотят побыстрее избавиться от запасов на своих складах.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

По итогам 2024 года эксперты прогнозировали российскому авторынку полное восстановление до довоенных показателей в 2026 году, однако продажи начали падать. Отмечалось, что предыдущие падения были вызваны внешними шоками, например, коронавирусом и войнами. Однако кризис 2025 года возник из-за внутренних причин.

Российская экономика находится на пороге потребительского кризиса: зарплаты россиян не успевают за ростом цен. Покупательская способность падает по всей России: доля тех, кому денег не хватает даже на базовые нужды, растет. При этом машины продолжают дорожать — из-за этого все меньше россиян могут позволить себе приобрести автомобиль.

Фото:Unsplash

