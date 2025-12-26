Авторынок России рухнул

По итогам 2025 года россияне купят на 19% меньше новых машин всех сегментов, чем в 2024 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на интервью первого вице-премьера Дениса Мантурова.

В этом году россияне купили около 1,45 миллиона новых машин, в 2024 году этот показатель равнялся 1,836 миллиона автомобилей. Продажи легковых автомобилей также снизились — на 16% год к году.

В 2024 году российский авторынок показал резкий рост, тогда россияне купили на 39% больше автомобилей, чем в 2023 году. Рынок новых легковых автомобилией тогда вырос на 47%, а продажи достигли 1,55 миллиона единиц. Этот результат был лучшим с 2019 года, отмечает «Коммерсантъ».

Эксперты объясняли прошлогодние показатели отложенным спросом после дефицита прошлых лет, ожиданием роста цен на автомобили и наличем свободных денег у россиян. Однако уже тогда они говорили, что при высоком показателе ключевой ставки Центробанка отсутствует перспектива для дальнейшего роста — в начале 2025 года отмечалось, что в России наблюдается снижение объемов кредитных сделок.

Из-за кризиса в отрасли в России закрылись около 200 автосалонов, это примерно 5% от всех дилеров в России. Об этом ранее писал «Холод». Дилеры предлагают покупателям скидки, поскольку хотят побыстрее избавиться от запасов на своих складах.

По итогам 2024 года эксперты прогнозировали российскому авторынку полное восстановление до довоенных показателей в 2026 году, однако продажи начали падать. Отмечалось, что предыдущие падения были вызваны внешними шоками, например, коронавирусом и войнами. Однако кризис 2025 года возник из-за внутренних причин.

Российская экономика находится на пороге потребительского кризиса: зарплаты россиян не успевают за ростом цен. Покупательская способность падает по всей России: доля тех, кому денег не хватает даже на базовые нужды, растет. При этом машины продолжают дорожать — из-за этого все меньше россиян могут позволить себе приобрести автомобиль.