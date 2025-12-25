Власти заняли рекордную сумму внутри страны

В 2025 году Россия разместила на внутреннем рынке гособлигаций на рекордную сумму — 7,2 триллиона рублей. За год этот показатель вырос в 1,7 раза, пишет «Коммерсантъ».

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса «Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше? Экономика 19 минут чтения

План заимствований, увеличенный после ноябрьских корректировок до семи триллионов рублей, выполнен более чем на 100%. При этом последнее в 2025 году размещение гособлигацией прошло при низком спросе со стороны инвесторов.

Рост объема размещений обеспечили облигации с фиксированным купоном — так называют долговые бумаги, где размер процентной выплаты не меняется до погашения и известен инвестору заранее.

Интерес к ним начал расти после того, как Центробанк приступил к снижению показателя ключевой ставки, отмечают журналисты. Такие облигации Москва выпускала в том числе и в юанях.

Именно эти бумаги будут доминировать в предложениях Минфина в следующем году, считают участники рынка. Однако они не исключают, что в рамках замещения двух погашаемых выпусков власти могут пойти на размещение флоатеров, ставка по этим ценным бумагам «плавает», в том числе из-за изменения ключевой ставки.

Советская пропаганда называла их людоедами Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями Политика 27 минут чтения

Всего же в 2025 году Минфин разместил номинированные в рублях облигации федерального займа на сумму в 6,98 триллиона рублей, это на 74% больше показателей прошлого года, которые были максимальными. Также министерство выпустило облигации в юанях еще на 20 миллиардов рублей.

При этом объем привлеченных средств от облигаций с фиксированным купоном вырос почти в 3,5 раза, их активными покупателями стали не только управляющие компании, но и банки — их объемы вложений в гособлигации вырос в два-три раза год к году.