Кремль ответил на рождественское обращение Зеленского

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского, опубликованное вечером 24 декабря. Его слова приводит РБК.

«Некультурно, озлобленно, похож на малоадекватного человека», — так Песков охарактеризовал Зеленского. Он добавил, что в Кремле призывают «задаться вопросом», способен ли политик принимать адекватные решения по урегулированию конфликта с Россией.

В обращении по случаю наступления католического Рождества Зеленский назвал русских безбожниками, которые не имеют «ничего общего с христианством и чем-либо человеческим» из-за продолжающихся атак по территории Украины.

Также политик заявил, что у всех украинцев в канун праздника есть одна мечта. «Чтобы он скончался», — сказал Зеленский, не уточнив фамилии человека, которого он имеет в виду. Журналисты западных СМИ считают, что президент Украины говорил о Владимире Путине.

Остальная часть обращения Зеленского посвящена надеждам украинцев на прекращение войны и возвращение военных с фронта, а также пленных из России. Он заявил, что Москва не способна оккупировать самое важное в жизни Украины — сердца ее граждан.

Прокомментировали обращение Зеленского и депутаты Госдумы. Член комитета по обороне Андрей Колесник назвал украинского президента «мышью» и «мелким бесом». Он считает, что самого Зеленского можно считать безбожником и приверженцем сатаны. «Какое дело коту, о чем мышь шепчется за его спиной», — завершил свою речь Колесник.

Депутат от «Новых людей» Роза Черемис посчитала, что Зеленский утратил человеческий образ и начал напоминать загнанное в угол животное. Также она заявила, что в рождественском поздравлении люди обычно ждут добрых и обнадеживающих новостей, но тут же добавила, что украинцы якобы могут ускорить «жизненный финал» Зеленского.