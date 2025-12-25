EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Кремль ответил на рождественское обращение Зеленского

2 минуты чтения 14:03 | Обновлено: 14:27

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского, опубликованное вечером 24 декабря. Его слова приводит РБК.

Советская пропаганда называла их людоедами
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
Политика27 минут чтения

«Некультурно, озлобленно, похож на малоадекватного человека», — так Песков охарактеризовал Зеленского. Он добавил, что в Кремле призывают «задаться вопросом», способен ли политик принимать адекватные решения по урегулированию конфликта с Россией.

В обращении по случаю наступления католического Рождества Зеленский назвал русских безбожниками, которые не имеют «ничего общего с христианством и чем-либо человеческим» из-за продолжающихся атак по территории Украины.

Также политик заявил, что у всех украинцев в канун праздника есть одна мечта. «Чтобы он скончался», — сказал Зеленский, не уточнив фамилии человека, которого он имеет в виду. Журналисты западных СМИ считают, что президент Украины говорил о Владимире Путине.

Остальная часть обращения Зеленского посвящена надеждам украинцев на прекращение войны и возвращение военных с фронта, а также пленных из России. Он заявил, что Москва не способна оккупировать самое важное в жизни Украины — сердца ее граждан.

Самая известная серийная убийца в России
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
Криминал14 минут чтения

Прокомментировали обращение Зеленского и депутаты Госдумы. Член комитета по обороне Андрей Колесник назвал украинского президента «мышью» и «мелким бесом». Он считает, что самого Зеленского можно считать безбожником и приверженцем сатаны. «Какое дело коту, о чем мышь шепчется за его спиной», — завершил свою речь Колесник.

Депутат от «Новых людей» Роза Черемис посчитала, что Зеленский утратил человеческий образ и начал напоминать загнанное в угол животное. Также она заявила, что в рождественском поздравлении люди обычно ждут добрых и обнадеживающих новостей, но тут же добавила, что украинцы якобы могут ускорить «жизненный финал» Зеленского.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01 24 декабря
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников