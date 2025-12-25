EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянка пожаловалась на выданный в детском саду сладкий подарок с тараканами в коробке

2 минуты чтения 16:44

Россиянка по имени Ирина обратилась в телеграм-канал «112» с жалобой на сладкий подарок, который ее дочери вручили на празднике в детском саду. Женщина утверждает, что внутри коробки находились живые тараканы.

Самая известная серийная убийца в России
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
Криминал14 минут чтения

Насекомых Ирина передавила тапком, а ее дочери пришлось купить новые сладости. При этом инцидент произошел только с одной упаковкой, родители других детей этого детского сада на тараканов не жаловались.

Руководство учреждения извинилось перед семьей девочки и пообещало проверить остальные подарки. Сама девочка объяснила случившееся тем, что тараканы почувствовали запах конфет и решили, что «этой вот девочке нужно испортить Новый Год». На опубликованном «112» видео слышно, что ребенок громко плачет, пока ее мама снимает бегающих по столу тараканов.

При этом в изначальной версии текста «112» упоминалось, что мать девочки зовут Ирина Ануфриева. Сообщалось, что с тараканами столкнулась дочь Ирины «из Нижнего Новгорода». Использование такой формулировки привело к распространению информации о том, что инцидент произошел в этом городе.

В текущей редакции текста фамилия женщины пропала, исчезло и упоминание города, однако новость успели перепечатать российские СМИ, распространившие информацию о том, что тараканы оказались в сладком подарке одного из нижегородских детских садов.

На опубликованной телеграм-каналом фотографии видно, что на коробке с подарком написано «Новый год в Анапе». Опровергать информацию о том, что инцидент произошел в Нижнем Новгороде, пришлось пресс-службе городской мэрии.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил о мужчине, устроившим скандал с руганью и оскорблениями на утреннике в детском саду после того, как его сыну не досталось подарка. Позже его задержали — на него составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01 24 декабря
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников