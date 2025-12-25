Россиянка пожаловалась на выданный в детском саду сладкий подарок с тараканами в коробке

Россиянка по имени Ирина обратилась в телеграм-канал «112» с жалобой на сладкий подарок, который ее дочери вручили на празднике в детском саду. Женщина утверждает, что внутри коробки находились живые тараканы.

Насекомых Ирина передавила тапком, а ее дочери пришлось купить новые сладости. При этом инцидент произошел только с одной упаковкой, родители других детей этого детского сада на тараканов не жаловались.

Руководство учреждения извинилось перед семьей девочки и пообещало проверить остальные подарки. Сама девочка объяснила случившееся тем, что тараканы почувствовали запах конфет и решили, что «этой вот девочке нужно испортить Новый Год». На опубликованном «112» видео слышно, что ребенок громко плачет, пока ее мама снимает бегающих по столу тараканов.

При этом в изначальной версии текста «112» упоминалось, что мать девочки зовут Ирина Ануфриева. Сообщалось, что с тараканами столкнулась дочь Ирины «из Нижнего Новгорода». Использование такой формулировки привело к распространению информации о том, что инцидент произошел в этом городе.

В текущей редакции текста фамилия женщины пропала, исчезло и упоминание города, однако новость успели перепечатать российские СМИ, распространившие информацию о том, что тараканы оказались в сладком подарке одного из нижегородских детских садов.

На опубликованной телеграм-каналом фотографии видно, что на коробке с подарком написано «Новый год в Анапе». Опровергать информацию о том, что инцидент произошел в Нижнем Новгороде, пришлось пресс-службе городской мэрии.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил о мужчине, устроившим скандал с руганью и оскорблениями на утреннике в детском саду после того, как его сыну не досталось подарка. Позже его задержали — на него составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).