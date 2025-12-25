EN
Путин пообещал «постоянно создавать проблемы» НАТО задолго до войны в Украине

10:17

Архив национальной безопасности США опубликовал стенограммы разговоров Владимира Путина с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим в 2001, 2005 и 2008 годах. В них, в частности, Путин назвал Украину «искусственным» государством и заявил, что Россия будет чинить препятствия стране, если та попытается вступить в НАТО.

В предисловии к документам сказано, что Путина и Буша объединяли общие интересы в борьбе с терроризмом, однако к концу президентского срока Буша Путин стал критиковать политику США, в том числе вторжение в Ирак и расширение НАТО.

Так, в 2008 году во время последней встречи Буша и Путина последний заявил, что Россия будет рассматривать потенциальное вступление Украины в НАТО как долгосрочный конфликт с Западом.

Советская пропаганда называла их людоедами
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
Политика27 минут чтения

«Я хотел бы подчеркнуть: присоединение к НАТО такой страны, как Украина, создаст в долгосрочнои перспективе поле конфликта для вас и для нас, долгосрочную конфронтацию», — заявил Путин.

По его словам, Украина является «искусственным государством», которое получило территории от Польши, Румынии, Венгрии и России, а «значительная часть» населения страны воспринимает НАТО как враждебную организацию. Путин тогда добавил, что треть населения Украины — россияне.

Самая известная серийная убийца в России
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
Криминал14 минут чтения

«Это создает угрозу размещения военных баз и новых военных систем в непосредственной близости от России. Это порождает неопределенности и угрозы для нас. Опираясь на антинатовские силы в Украине, Россия была бы вынуждена постоянно работать над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширения. Россия будет постоянно создавать там проблемы», — заявил Путин. По его мнению, вступление Украины в НАТО могло привести к развалу страны. 

Отдельно Путин высказался по поводу потенциального вступления Грузии в НАТО. Он заявил, что жителей страны «нужно заставить решать свои внутренние проблемы другими средствами» и предупредил о возможности партизанской войны в оккупированных после войны 2008 года регионах.

При этом в 2001 году Путин допустил, что Россия и США могут стать союзниками, и пожаловался, что Россия чувствует себя «обделенной НАТО». По его словам, Советский Союз подал заявку на вступление в альянс в 1954 году, но получил отказ. Кроме того, Путин назвал распад СССР «неслыханным» и обвинил в нем «партийных боссов». По словам Путина, тогда Москва потеряла Украину, которая «веками была частью России», а также Казахстан и Кавказ, потому что «русские добровольно отказались от тысяч квадратных километров территории».

Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
