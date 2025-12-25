EN
Общество

Россияне назвали причины выгорания на работе

2 минуты чтения 11:55

Испытывающие симптомы эмоционального выгорания россияне рассказали о проявлении этого состояния, а также о причинах его возникновения. Об этом со ссылкой на исследование Русской школы управления (РШУ) пишет пропагандистский телеканал RT.

Почти половина опрошенных (47%) отметили, что не хотят идти на работу по утрам, еще 43% сообщили о потере энтузиазма и инициативности. Главным фактором, который приводит к выгоранию, респонденты посчитали плохую организацию рабочих процессов, этот вариант выбрали 66%.

Сталкивающиеся с эмоциональным выгоранием россияне чаще всего испытывают постоянное чувство усталости, так ответили 68% опрошенных. Также они выделили регулярное перенапряжение и стресс (62%) и раздражительность (55%). 

Выгорание влияет не только на настроение людей, но и на их карьерные планы, отмечают исследователи РШУ. 40% отметили снижение своей работоспособности, еще 41% заявил о желании кардинально сменить свою сферу деятельности. 

Помимо неэффективной организации рабочих процессов россияне выгорают на работе из-за большого количества задач (51%), низкой зарплаты (36%), переработок из-за нехватки персонала (28%), сложных отношений с руководством (21%) и личных проблем (20%).

Опрос, проведенный РШУ, предоставил респондентам возможность выбрать несколько вариантов ответа. Всего в нем приняли участие более тысячи человек.

Ранее в РШУ писали, что эффективность работника с эмоциональным выгоранием в IT-бизнесе снижается до 60-70% от изначального уровня. Такой специалист начинает делать больше ошибок и снижает скорость разработки.

