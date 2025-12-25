EN
Экономист увидел преимущества в отсталости России

09:17

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов считает, что из-за перестройки мировой экономики у России «второй раз в истории последних лет возникает преимущество отсталости». С таким тезисом он выступил на закрытом заседании Столыпинского клуба, передает РБК.

«Мы просто отлично сыграли на преимуществе отсталости в “цифре”, когда мы в начале 1990-х обнаружили, что отстаем от нормального мирового уровня на десять лет, но сейчас уже почти не отстаем», — заявил Белоусов.

По его мнению, новые сильные экономические центры могут появиться там, где до этого экономика отставала. «В Турции ценой высокой инфляции и прочего возникла современная промышленность, которой не было лет 25–30 назад. Долго смеялись над Ираном, и вдруг обнаружилось, что иранцы построили себе высокотехнологичные секторы промышленности», — добавил экономист.

Советская пропаганда называла их людоедами
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
Политика27 минут чтения

По его словам, Китай перестал быть «всемирной фабрикой по пошиву одежды» и превратился в «центр высокотехнологичного производства», а Индия может стать новым мировым лидером и ключевым партнером США.

В качестве вызовов для российской экономики Белоусов обозначил реиндустриализацию США, исчерпание возможностей получения прибыли от использования ограниченных природных ресурсов и появление новых экономических лидеров в мире. «Почти любой вызов — это возможности», — считает при этом экономист.

По его мнению, новые санкции против России приведут к вытеснению страны с мировых рынков, но этот факт Россия якобы сможет использовать как стимул для развития. Белоусов добавил, что санкции являются формой «геоэкономического оружия» и в то же время «отличным способом конкурировать на мировом рынке». По его словам, в будущем ограничения не обязательно будут зависеть от итогов войны в Украине.

