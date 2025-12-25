EN
Общество

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова умерла

2 минуты чтения 15:17 | Обновлено: 15:43

Умерла народная артистка России актриса Вера Алентова, ей было 83 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Театр имени Пушкина.

Странные узлы
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
Криминал21 минута чтения

Алентова получила всемирную известность после исполнения роли Катерины Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит» — в 1981 году картина получила премию «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

Телеграм-канал Shot утверждает, что Алентовой стало плохо после того, как она прибыла на похороны актера Анатолия Лобоцкого. По данным Shot, ее отнесли на носилках к бригаде скорой помощи после того, как актриса увидела гроб с телом Лобоцкого.

Mash сообщает, что через 22 минуты после погрузки Алентовой в машину скорой помощи у нее произошла остановка сердца. За жизнь актрисы врачи боролись почти час — как в машине скорой помощи по дороге от Театра имени Маяковского, так и в реанимационном отделении ГКБ №1.

Телеграм-каналы утверждают, что причиной смерти актрисы стал острый инфаркт миокарда. Shot также пишет, что к нему мог привести тромбоз. Прощание с актрисой состоится в Театре имени Пушкина.

Алентова более 60 лет служила в Театре имени Пушкина, она была принята в труппу после окончания МХАТ в 1965 году. В этом же году состоялся ее дебют в кино. С 2009 года актриса руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИК.

Актриса вышла замуж за будущего режиссера Владимира Меньшова еще в студенческие годы, в последствии он снял оскароносный фильм «Москва слезам не верит» с участием своей жены. Алентова снялась и в других картинах супруга — «Ширли-мырли» (1995) и «Зависть богов» (2000).

