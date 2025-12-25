Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова умерла

Умерла народная артистка России актриса Вера Алентова, ей было 83 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Театр имени Пушкина.

Алентова получила всемирную известность после исполнения роли Катерины Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит» — в 1981 году картина получила премию «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

Телеграм-канал Shot утверждает, что Алентовой стало плохо после того, как она прибыла на похороны актера Анатолия Лобоцкого. По данным Shot, ее отнесли на носилках к бригаде скорой помощи после того, как актриса увидела гроб с телом Лобоцкого.

Mash сообщает, что через 22 минуты после погрузки Алентовой в машину скорой помощи у нее произошла остановка сердца. За жизнь актрисы врачи боролись почти час — как в машине скорой помощи по дороге от Театра имени Маяковского, так и в реанимационном отделении ГКБ №1.

Телеграм-каналы утверждают, что причиной смерти актрисы стал острый инфаркт миокарда. Shot также пишет, что к нему мог привести тромбоз. Прощание с актрисой состоится в Театре имени Пушкина.

Алентова более 60 лет служила в Театре имени Пушкина, она была принята в труппу после окончания МХАТ в 1965 году. В этом же году состоялся ее дебют в кино. С 2009 года актриса руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИК.

Актриса вышла замуж за будущего режиссера Владимира Меньшова еще в студенческие годы, в последствии он снял оскароносный фильм «Москва слезам не верит» с участием своей жены. Алентова снялась и в других картинах супруга — «Ширли-мырли» (1995) и «Зависть богов» (2000).