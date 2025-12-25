Общий объем прямых иностранных инвестиций в юрисдикцию Кипра в 2024 году составил 365 миллиардов евро. Россия осталась их крупнейшим источником, вложив больше, чем все европейские страны, вместе взятые, приводит данные Центральный банк Кипра.

В прошлом году Россия перевела в Кипр 83,46 миллиарда евро. Это составляет 23% от общего объема прямых иностранных инвестиций. Примечательно, что инвестиции, поступившие из 27 стран, являющихся членами Евросоюза, составили только 20% от общего объема, а их совокупную стоимость Центральный банк оценил в 74,36 миллиарда евро.

В роли еще одного крупного инвестора выступили США. Согласно опубликованному отчету, американские власти вложили в Кипр 66,57 миллиарда евро, или 18% от общего объема иностранных инвестиций. Украина направила в Центральный банк Кипра 10,64 миллиарда евро.

Если сравнивать итоги 2024 года с показателями предыдущих лет, то сейчас наблюдается снижение притока иностранных инвестиций: их объем в 2022 году составил 489,4 миллиарда евро. Отчасти это связано с тем, что сократились поступления из России. Согласно данным Центрального банка Кипра, вложения Москвы упали с 135,7 миллиарда евро в 2022 году до 83,46 миллиарда евро в 2024.

Среднегодовой курс рубля к евро, по данным Центрального банка России, в 2024 году равнялся 100,2 рубля за один евро. Расходы федерального бюджета России по разделу «Здравоохранение» в 2024 году составили более 1,62 триллиона рублей, или же 16,16 миллиарда евро.

Ранее глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что из-за повышения ставки НДС в январе могут вырасти цены, но устойчивая инфляция в 2026 году продолжит замедляться.