EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Индия назвала возможные сроки отмены виз для россиян

2 минуты чтения 18:19

Индия может ввести безвизовый режим для туристических групп из России до конца 2025 года, допустил посол страны в Москве Винай Кумар в комментарии РИА «Новости».

Советская пропаганда называла их людоедами
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
Политика27 минут чтения

Договоренности о взаимном введении 30-дневного безвизового режима для туристических групп были достигнуты во время визита Владимира Путина в Индию 4–5 декабря по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди.

За время переговоров Путин и премьер-министр Индии подписали 29 совместных документов. После той встречи Моди заявил о начале работы России и Индии над безвизовым режимом для туристов из обеих стран.

«Отныне мы будем выдавать бесплатные визы для индивидуальных туристов и туристических групп. Это будет сделано на взаимной основе. Я думаю, будет больше контактов между людьми в ближайшие месяцы и годы», — сказал Кумар агентству.

По словам посла Индии в России, программа будет запущена «очень скоро». Сейчас идут приготовления, «связанные с логистикой и изменениями в системе», добавил представитель дипломатического ведомства.

С 15 сентября для россиян также начал действовать пробный безвизовый режим с Китаем. Граждане России с обычными российскими паспортами смогут посещать КНР до 14 сентября 2026 года. Москва также отменила визы для туристов из Китая.

Как отметило издание РБК, в этом году Россия достигла взаимной отмены визового режима с Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01 24 декабря
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников