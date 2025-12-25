Индия может ввести безвизовый режим для туристических групп из России до конца 2025 года, допустил посол страны в Москве Винай Кумар в комментарии РИА «Новости».

Советская пропаганда называла их людоедами Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями Политика 27 минут чтения

Договоренности о взаимном введении 30-дневного безвизового режима для туристических групп были достигнуты во время визита Владимира Путина в Индию 4–5 декабря по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди.

За время переговоров Путин и премьер-министр Индии подписали 29 совместных документов. После той встречи Моди заявил о начале работы России и Индии над безвизовым режимом для туристов из обеих стран.

«Отныне мы будем выдавать бесплатные визы для индивидуальных туристов и туристических групп. Это будет сделано на взаимной основе. Я думаю, будет больше контактов между людьми в ближайшие месяцы и годы», — сказал Кумар агентству.

По словам посла Индии в России, программа будет запущена «очень скоро». Сейчас идут приготовления, «связанные с логистикой и изменениями в системе», добавил представитель дипломатического ведомства.

С 15 сентября для россиян также начал действовать пробный безвизовый режим с Китаем. Граждане России с обычными российскими паспортами смогут посещать КНР до 14 сентября 2026 года. Москва также отменила визы для туристов из Китая.

Как отметило издание РБК, в этом году Россия достигла взаимной отмены визового режима с Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.