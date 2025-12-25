Лурье ответила на просьбу Долиной отложить выселение из квартиры

Народная артистка России Лариса Долина, проигравшая суд за право собственности на квартиру в московском районе Хамовники, попросила у ее новой владелицы Полины Лурье дополнительное время на выселение. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.

Долина хочет остаться в ранее принадлежавшей ей квартире еще на несколько месяцев, свою просьбу она обосновала тем, что не успевает собрать вещи. Лурье планирует отказать Долиной, отметила ее адвокат.

25 декабря состоится заседание Мосгорсуда, на котором будет рассмотрен иск Лурье о принудительном выселении Долиной из принадлежащей ей квартиры. Ранее суд отказал в удовлетворении этой просьбы, однако иск был возвращен на новое рассмотрение после решения Верховного суда признать сделку между Долиной и Лурье действительной и считать квартиру принадлежащей Лурье.

Иск Лурье о принудительном выселении Долиной мог быть отклонен, если бы певица выселилилась из квартиры до 25 декабря и снялась с регистрационного учета по этому адресу. Теперь суд может обязать ее совершить оба этих действия принудительно.

Ранее юристка Тамилла Иманова в разговоре с «Холодом» отметила, что Мосгорсуд с высокой долей вероятности примет решение о выселении Долиной. «Оставление прав пользования недвижимостью невладельцу без согласия или разрешения владельца противоречит любому здравому смыслу и гражданскому кодексу», — пояснила Иманова.

Лариса Долиной в 2024 году стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру, а вырученные деньги передать им. Певица считала, что участвует в «спецоперации» и действует по указанию представителей органов власти. Покупатель пятикомнатной квартиры Полина Лурье не была с связана с мошенниками.

Певица обратилась в суд и добилась признания сделки недействительной, но судьи отказались обязать ее вернуть деньги Лурье — женщине предложили взыскать их с мошенников. После проигрыша апелляции в двух инстанциях Лурье обратилась в Верховный суд, который 16 декабря 2025 года отменил решения нижестоящих инстанций и постановил признать сделку действительной, закрепив право собственности на квартиру за Лурье.