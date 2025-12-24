EN
Стоматологи удаляли россиянам здоровые зубы и заставляли брать кредиты

2 минуты чтения 15:39

Два брата открыли в России частные стоматологические клиники, в которых их сообщники удаляли пациентам здоровые зубы и заставляли брать кредиты. Об этом сообщается в пресс-релизе управления МВД по республике Удмуртия.

По данным следствия, живущие в столице братья открыли сеть частных стоматологических клиник в Москве, Ижевске, Барнауле и Набережных Челнах. После этого, как утверждается, они «собрали команду единомышленников, выполняющих функции врачей, администраторов и кураторов». Вместе с ними братья обзванивали россиян с предложением бесплатно проконсультироваться с врачом и получить панорамный снимок в подарок.

«После произведенного снимка с пациентами начинали общаться кураторы, навязывая гражданам дорогостоящее и ненужное лечение, а также дополнительные услуги, в которых те не нуждались. В некоторых случаях участники группировки восстанавливали либо удаляли гражданам даже здоровые зубы», — говорится в сообщении ведомства.

По информации силовиков, сообщники настойчиво предлагали своим пациентам оформить кредиты прямо в клинике. При этом россиянам не давали возможности уйти или посоветоваться с родственниками. 

Самая известная серийная убийца в России
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
Криминал14 минут чтения

От действий обманщиков, как выяснилось, пострадали не менее 14 жителей Удмуртии, а также несколько десятков граждан из других регионов. Общий ущерб превысил четыре миллиона рублей.

«В результате проведенных обысков по местам жительства фигурантов, а также в помещениях сомнительных медучреждений сотрудники полиции изъяли свыше 12 миллиона рублей, 46 банковских карт, два автомобиля, технику и документацию. Расследование продолжается», — сообщили в управлении МВД по республике.

По факту случившегося полиция задержала 17 человек, в том числе основателей сети стоматологических клиник. Задержанным предъявили обвинения «в серии хищений денежных средств жителей четырех субъектов России при оказании медицинских услуг в области стоматологии».

Ранее полиция Челябинска отчиталась о задержании мошенников, которые угрозами и насилием заставляли страдающих алкоголизмом россиян жениться и уходить на войну. По версии следствия, главным в преступной группе был 49-летний житель Новочебоксарска, который весной этого года освободился из колонии, где отбывал срок за мошенничество. Сообщником мужчины, как сообщается, оказался его 43-летний знакомый, судимый за вовлечение в занятие проституцией.

