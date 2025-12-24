Стоматологи удаляли россиянам здоровые зубы и заставляли брать кредиты

Два брата открыли в России частные стоматологические клиники, в которых их сообщники удаляли пациентам здоровые зубы и заставляли брать кредиты. Об этом сообщается в пресс-релизе управления МВД по республике Удмуртия.
По данным следствия, живущие в столице братья открыли сеть частных стоматологических клиник в Москве, Ижевске, Барнауле и Набережных Челнах. После этого, как утверждается, они «собрали команду единомышленников, выполняющих функции врачей, администраторов и кураторов». Вместе с ними братья обзванивали россиян с предложением бесплатно проконсультироваться с врачом и получить панорамный снимок в подарок.
«После произведенного снимка с пациентами начинали общаться кураторы, навязывая гражданам дорогостоящее и ненужное лечение, а также дополнительные услуги, в которых те не нуждались. В некоторых случаях участники группировки восстанавливали либо удаляли гражданам даже здоровые зубы», — говорится в сообщении ведомства.
По информации силовиков, сообщники настойчиво предлагали своим пациентам оформить кредиты прямо в клинике. При этом россиянам не давали возможности уйти или посоветоваться с родственниками.
От действий обманщиков, как выяснилось, пострадали не менее 14 жителей Удмуртии, а также несколько десятков граждан из других регионов. Общий ущерб превысил четыре миллиона рублей.
«В результате проведенных обысков по местам жительства фигурантов, а также в помещениях сомнительных медучреждений сотрудники полиции изъяли свыше 12 миллиона рублей, 46 банковских карт, два автомобиля, технику и документацию. Расследование продолжается», — сообщили в управлении МВД по республике.
По факту случившегося полиция задержала 17 человек, в том числе основателей сети стоматологических клиник. Задержанным предъявили обвинения «в серии хищений денежных средств жителей четырех субъектов России при оказании медицинских услуг в области стоматологии».
Ранее полиция Челябинска отчиталась о задержании мошенников, которые угрозами и насилием заставляли страдающих алкоголизмом россиян жениться и уходить на войну. По версии следствия, главным в преступной группе был 49-летний житель Новочебоксарска, который весной этого года освободился из колонии, где отбывал срок за мошенничество. Сообщником мужчины, как сообщается, оказался его 43-летний знакомый, судимый за вовлечение в занятие проституцией.