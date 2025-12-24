EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Экономика США показала максимальный рост за два года

2 минуты чтения 14:08 | Обновлено: 14:09

Рост экономики США в третьем квартале 2025 года достиг 4,3% по сравнению с 3,8% в предыдущем квартале, следует из отчета Министерства торговли США. Такой результат превзошел ожидания и стал самым высоким за последние два года, отметил британский телеканал BBC.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Из отчета следует, что потребительские расходы выросли на 3,5% в годовом выражении по сравнению с 2,5% в предыдущем квартале. Рост этого показателя произошел несмотря на замедление роста рынка труда и обеспокоенность американцев инфляцией, добавили журналисты. Как считают аналитики, рост потребительских расходов в третьем квартале 2025 года произошел из-за увеличения трат на медицинские услуги.

В этом году экономика США испытывала серьезное давление из-за введенных главой Белого дома Дональдом Трампом радикальных перемен в торговой и иммиграционной политике, а также постоянной инфляции и сокращения государственных расходов.

Это привело к резким колебаниям в некоторых областях, таких как импорт и экспорт, но в целом экономика США сохранила устойчивый рост. Показатели, которые опубликовало американское Министерство торговли, оказались значительно выше ожидаемых — аналитики прогнозировали годовой темп роста экономики на уровне около 3,2%.

«Экономика [США], по сути, с начала 2022 года опровергает мрачные прогнозы. Я не вижу причин, по которым это не могло бы продолжаться и в будущем», — сказал BBC старший экономист Bank of America Адитья Бхаве.

Импорт, который уменьшает общий показатель роста, продолжил снижаться в конце 2025 года из-за введенных Трампом пошлин на поставки в США. При этом экспорт, который ранее продемонстрировал резкое падение, восстановился, поднявшись до 7,4%. Государственные расходы также выросли из-за трат на оборону.

Эти успехи помогли преодолеть спад инвестиций, в том числе в интеллектуальную собственность, а также проблемы на рынке жилья, все еще страдающем от высоких процентных ставок, которые усугубили проблемы с доступностью жилья и дефицитом предложения.

Хрустальная империя Германа Грефа
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
Экономика17 минут чтения

Главный экономист Oxford Economics по США Майкл Пирс сказал BBC, что экономика страны хорошо подготовлена к 2026 году, поскольку начинает ощущать положительный эффект от снижения налогов и недавних мер центрального банка США по снижению процентных ставок.

«Основные показатели свидетельствуют о стабильном росте», — сказал Пирс.

Затруднить поддержание необычайно высоких темпов роста экономики США, по мнению некоторых аналитиков, может рост цен, с которым сталкиваются некоторые семьи.

Так, с июля по сентябрь индекс цен на потребительские товары и услуги вырос на 2,8% по сравнению с 2,1% в предыдущем квартале, отмечается в отчете Министерства торговли США.

Эксперты предупреждают, что рост цен оказывает давление на семьи с низким и средним доходом, в то время как семьи с более высоким доходом продолжают тратить деньги без ограничений.

По словам старшего экономиста Pantheon Macroeconomics Оливера Аллена, результаты недавних опросов и данные по кредитным картам свидетельствуют, что американские семьи сокращают свои расходы.

«Слабый рынок труда, стагнация реальных доходов и трата сбережений, накопленных в период пандемии, похоже, в конце концов, сказываются на семейных бюджетах», — отметил эксперт.

Другие недавние данные свидетельствуют об ослаблении рынка труда, которое уже заставило Федеральную резервную систему три раза подряд снизить процентные ставки.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян