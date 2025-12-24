Экономика США показала максимальный рост за два года

Рост экономики США в третьем квартале 2025 года достиг 4,3% по сравнению с 3,8% в предыдущем квартале, следует из отчета Министерства торговли США. Такой результат превзошел ожидания и стал самым высоким за последние два года, отметил британский телеканал BBC.

Из отчета следует, что потребительские расходы выросли на 3,5% в годовом выражении по сравнению с 2,5% в предыдущем квартале. Рост этого показателя произошел несмотря на замедление роста рынка труда и обеспокоенность американцев инфляцией, добавили журналисты. Как считают аналитики, рост потребительских расходов в третьем квартале 2025 года произошел из-за увеличения трат на медицинские услуги.

В этом году экономика США испытывала серьезное давление из-за введенных главой Белого дома Дональдом Трампом радикальных перемен в торговой и иммиграционной политике, а также постоянной инфляции и сокращения государственных расходов.

Это привело к резким колебаниям в некоторых областях, таких как импорт и экспорт, но в целом экономика США сохранила устойчивый рост. Показатели, которые опубликовало американское Министерство торговли, оказались значительно выше ожидаемых — аналитики прогнозировали годовой темп роста экономики на уровне около 3,2%.

«Экономика [США], по сути, с начала 2022 года опровергает мрачные прогнозы. Я не вижу причин, по которым это не могло бы продолжаться и в будущем», — сказал BBC старший экономист Bank of America Адитья Бхаве.

Импорт, который уменьшает общий показатель роста, продолжил снижаться в конце 2025 года из-за введенных Трампом пошлин на поставки в США. При этом экспорт, который ранее продемонстрировал резкое падение, восстановился, поднявшись до 7,4%. Государственные расходы также выросли из-за трат на оборону.

Эти успехи помогли преодолеть спад инвестиций, в том числе в интеллектуальную собственность, а также проблемы на рынке жилья, все еще страдающем от высоких процентных ставок, которые усугубили проблемы с доступностью жилья и дефицитом предложения.

Главный экономист Oxford Economics по США Майкл Пирс сказал BBC, что экономика страны хорошо подготовлена к 2026 году, поскольку начинает ощущать положительный эффект от снижения налогов и недавних мер центрального банка США по снижению процентных ставок.

«Основные показатели свидетельствуют о стабильном росте», — сказал Пирс.

Затруднить поддержание необычайно высоких темпов роста экономики США, по мнению некоторых аналитиков, может рост цен, с которым сталкиваются некоторые семьи.

Так, с июля по сентябрь индекс цен на потребительские товары и услуги вырос на 2,8% по сравнению с 2,1% в предыдущем квартале, отмечается в отчете Министерства торговли США.

Эксперты предупреждают, что рост цен оказывает давление на семьи с низким и средним доходом, в то время как семьи с более высоким доходом продолжают тратить деньги без ограничений.

По словам старшего экономиста Pantheon Macroeconomics Оливера Аллена, результаты недавних опросов и данные по кредитным картам свидетельствуют, что американские семьи сокращают свои расходы.

«Слабый рынок труда, стагнация реальных доходов и трата сбережений, накопленных в период пандемии, похоже, в конце концов, сказываются на семейных бюджетах», — отметил эксперт.

Другие недавние данные свидетельствуют об ослаблении рынка труда, которое уже заставило Федеральную резервную систему три раза подряд снизить процентные ставки.