Россия потеряла статус нефтяной сверхдержавы

Из-за санкций, введенных после начала войны в Украине, Россия полностью утратила статус нефтяной сверхдержавы, превратившись в крупного, но внесистемного игрока на сырьевом рынке. Об этом в колонке для российского издания The Insider написала эксперт в области глобальной энергетики Татьяна Митрова.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса «Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше? Экономика 19 минут чтения

По ее словам, если до начала войны доля России в мировой нефтедобыче была на уровне 12%, а в торговле почти достигла 13%, то после четырех лет санкций оба этих показателя снизились до 11%. Несмотря на это, страна осталась одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти.

Однако изменилось не количество, а качество, отметила Митрова. Она пояснила, что если раньше Россия в составе ОПЕК+ влияла на баланс предложения на мировом рынке нефти наравне с Саудовской Аравией, то сейчас влияние Москвы сильно ослабло.

«В отличие от Саудовской Аравии, Россия больше не располагает свободным доступом к нескольким высокомаржинальным рынкам. Потеря европейского направления лишила ее ключевого рычага — возможности перераспределять потоки между регионами с разной ценовой чувствительностью», — рассказала Митрова.

Из-за того, что Россия оказалась отрезана от значительной части покупателей, ей приходится поставлять большую часть нефти в Китай, Индию и Турцию. В торговле с этими странами у Москвы нет возможности формировать стоимость сырья, так как покупатели очень чувствительны к цене, а альтернатив у поставщика практически нет, отметила эксперт.

Помимо этого, по ее словам, на основных покупателей российской нефти также нарастает санкционное давление. Индия, в частности, уже показала готовность резко сократить закупки из-за возможных ограничений. В случае, если это произойдет, Москве придется искать покупателя для примерно 1,7 миллионов баррелей нефти в день.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома» Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится? Экономика 20 минут чтения

Санкции, введенные в отношении России, не лишают ее возможности торговать нефтью, но сильно усложняют этот процесс и снижают сырьевые доходы страны. Из-за ограничений Москва вынуждена использовать «тенефой флот», создавать компании-«прокладки» и искать посредников. В итоге российская нефть оказалась в серой зоне, где уже сформировались полноценные цепочки поставок, пояснила Митрова.

Даже в случае завершения войны с Украиной, как отметила эксперт, рынок не ожидает скорого возвращения поставок сырья из России на Запад, так как санкции снимают долго, европейский рынок не откроется мгновенно, а «логистика и доверие восстанавливаются годами».

В случае заключения мирного соглашения ключевым фактором, определяющим будущую роль России на нефтяном рынке, становится инвестиционная динамика, рассказала Митрова. При этом с 2022 года страна вошла в инвестиционную паузу: крупные проекты откладываются, геологоразведка сокращается, технологически сложные направления не развиваются. По словам эксперта, это связано не столько с санкциями, сколько с желанием российских властей изымать все ресурсы отрасли в бюджет.

У России на мировом рынке нефти появилась новая роль — «возмутитель спокойствия», сказала Митрова. Москва не может влиять на рынок системно, как делала это раньше, но все чаще воздействует на него через нестабильность и неопределенность. Таким образом, страна превратилась из участника, помогающего стабилизировать рынок, в игрока, который это равновесие систематически расшатывает.