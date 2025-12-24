Глава оборонного завода объяснил самоподжог на Красной площади

Президент Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Волна» Владимир Арсеньев впервые подробно прокомментировал события, предшествующие самоподжогу, который он устроил на Красной площади в 2024 году. В разговоре с Reuters он заявил, что на этот шаг он пошел из-за невыполнимых требований Минобороны по гособоронзаказу.

Московское предприятие, которое возглавляет 75-летний ученый, выпускает аппаратуру для бронетехники. По словам Арсеньева, после полномасштабного вторжения в Украину «Волна» оказалась «буквально завалена» заказами от оборонного сектора. Российское правительство, как сообщается, пригрозило производителям оборонной продукции тюремным заключением в случае невыполнения контрактных обязательств.

На тот момент, по данным Reuters, ЦНИИ был единственным производителем модулей для системы связи военных. В сентябре 2022 года «Волна» подписала контракты на поставку более 50 тысяч модулей входящей в «Ростех» компании «Луч» в течение 2023 года. До этого, как отмечается, предприятие выпускало не более пяти тысяч модулей в год, поэтому ему пришлось срочно нанимать персонал и перестраивать производственные процессы.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса «Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше? Экономика 19 минут чтения

Reuters пишет, что «Волна» получила авансы в размере около 80% стоимости отдельных заказов. Однако, как стало известно из судебных документов, уже к апрелю 2023 года предприятие начало отставать от производственного плана. После этого миноритарный акционер Сергей Мосиенко направил письма в «Ростех» и ФСБ, сообщив о риске срыва контрактов.

Эти обращения стали основанием для проверок со стороны силовых структур. Reuters сообщает, что ему не удалось найти подтверждений тому, что Арсеньев или сотрудники «Волны» подвергались уголовному преследованию. Сам Арсеньев утверждает, что проверки мешали производству, но все компоненты были поставлены в срок.

Отмечается, что в сентябре 2023 года Министерство обороны сообщило о снижении контрактной цены почти вдвое. После этого компания «Луч» потребовала вернуть более 65 миллионов рублей авансовых платежей, перечисленных «Волне». Эта сумма превышает общий доход института за 2020 год на семь миллионов рублей, пишет Reuters.

Самая известная серийная убийца в России Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти Криминал 14 минут чтения

По итогу «Волна» приостановила производство на шесть недель и обжаловала решение в суде, который, по итогу, встал на сторону предприятия. По словам Арсеньева, спор с властям по поводу цены компонентов привел к нехватке у предприятия оборотных средств. Счета «Волны», как сообщается, были заморожены за неуплату налогов. Также начались задержки зарплат, что привело к судебным искам со стороны сотрудников.

Арсеньев рассказал, что после самоподжога на Красной площади он продолжал работать из больницы, пытаясь решить финансовые и юридические проблемы предприятия. ЦНИИ «Волна» продолжает деятельность, однако объемы заказов значительно уменьшились.

Как сообщает Reuters, единственной реакцией властей на самоподжог стало то, что в октябре 2024 года суд оштрафовал Арсеньева за проведение несанкционированной акции в охраняемой зоне.