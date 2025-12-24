EN
Спецпосланник США предложил Лукашенко препарат для похудения

22:32

Переговоры между США и Беларусью вел американский спецпосланник Джон Коул. Он обсуждал с Александром Лукашенко не только освобождение политических заключенных, но и препарат для похудения, сообщает The Wall Street Journal.

Ключевую роль в переговорах, как отмечает издание, сыграло человеческое доверие, которое сформировалось между Коулом и Лукашенко. Во время одного из ужинов, в неформальной обстановке, они обсуждали возможные варианты экономических послаблений в отношении Беларуси. Лукашенко предложил освободить политических заключенных в обмен на снятие американских санкций и ремонт своего президентского самолета.

В какой-то момент Лукашенко обратился к Коулу с неожиданным вопросом: «Вы похудели?» Спецпосланник быстро среагировал и сказал, что действительно сбросил вес благодаря инъекционному препарату Zepbound, а затем передал Лукашенко брошюру от производителя. По данным WSJ, Лукашенко интересовался темой похудения и ранее по настоятельному совету одного из своих близких помощников.

Как пишет издание, власти США действительно рассматривали возможность организовать поставки препарата в Беларусь, если 71-летний Лукашенко желает «сбросить несколько килограммов». Однако на данный момент неизвестно, действительно ли американские власти отправляли в Беларусь Zepbound.

«Плевать, с кем ты разговариваешь. Если этот человек может дать тебе то, что ты хочешь, это все, что имеет значение», — говорил Коул в интервью WSJ.

Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
Политика25 минут чтения

В субботу, 13 декабря, власти США объявили об ослаблении санкций в отношении калийной отрасли Беларуси. После этого через несколько часов на свободу из беларусских тюрем вышли 123 политзаключенных. Первой из тюрьмы выпустили одну из ключевых фигур протестного движения Марию Колесникова. Она провела в заключении пять лет, за время которых ей запрещали видеться с семьей.

Позже власти Беларуси также освободили Нобелевского лауреата премии мира 2022 года Алеся Беляцкого и политика Виктора Бабарико, который считался одним из главных соперников Лукашенко на президентских выборах 2020 года.

