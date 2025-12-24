EN
Экономика

Эксперты дали прогнозы по курсу рубля в 2026 году

2 минуты чтения 16:09 | Обновлено: 17:53
В 2026 году курс российской валюты вряд ли опустится ниже 85 рублей за доллар, рассказали РБК эксперты. Самый пессимистичный прогноз аналитиков — 98–100 рублей, один из самых оптимистичных — 50–60 рублей за доллар.

В 2025 году российская валюта укрепилась: в январе курс составлял более 100 рублей за доллар США, а в декабре — 81 рубль против ожидаемых экспертами 104-108 рублей. Это связано, в частности, с мирными переговорами России с Украиной и США.

Также среди факторов опрошенные РБК эксперты назвали рекордно высокие реальные рублевые процентные ставки, достигавшие 17%, профицит торгового баланса, продажи валюты из резервов и низкий спрос на валюту, а также валютный переток и рост валютных депозитов, в том числе из-за введения санкций в отношении Роснефти и Лукойла.

В SberCIB добавили, что влияние на укрепление курса рубля оказал рост доли российской валюты в расчетах за внешнюю торговлю России до 58% в октябре. Доля валют дружественных стран составила 28%, а недружественных — 14%.

В следующем году одними из определяющих факторов для курса рубля останутся внешняя политика России и ситуация с торговым балансом, добавили эксперты. Так, если война России с Украиной продолжится, рубль может ослабнуть в пределах 10%», сказал РБК экономист, экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Также, по мнению главного экономиста «Ренессанс Капитала» Андрея Мелащенко, на курс рубля в 2026 году могут повлиять экспорт и импорт, ключевая ставка Банка России и цены на нефть. Импорт, по прогнозам, начнет расти по мере снижения ключевой ставки, а экспорт прибавит незначительно: квоты ОПЕК+, ограничивающие добычу сырья, вырастут, но их рост компенсируют более низкие цены на российскую нефть, из-за чего в итоге валюты от экспортеров будет меньше.

Банк России уже начал сокращать объем продаж китайских юаней, что тоже снижает предложение валюты на рынке и ведет к ослаблению рубля. Параллельно ожидается дальнейшее снижение ставок по депозитам, и в такой ситуации частные лица и бизнес могут активнее переходить в валютные активы, что тоже может негативно сказаться на рубле.

Дополнительным негативным фактором станут более низкие мировые цены на нефть: из-за профицита сырья марка Brent в среднем может стоить около 63 долларов за баррель. При этом в мае 2026 года Минфин с помощью российской валюты погасит еврооблигации на три миллиарда долларов, и к этому моменту рубль, наоборот, может заметно укрепиться.

В целом большинство опрошенных РБК экспертов сошлись во мнении, что рубль в 2026 году остается достаточно стабильным. По прогнозам Минфина, курс американской валюты к российской на 2026 год составит 92,2 рубля, на 2030-й — 104,9 рубля, на 2042-й — 133,1 рубля.

При позитивном сценарии, если война в Украине завершится, курс будет на уровне от 50 до 90 рублей за доллар, заявили эксперты. При негативном сценарии, то есть в случае, если мирные переговоры не продвинутся или начнется новая конфронтация с западными странами и санкции будут усилены, доллар к концу года будет стоить порядка 90-100 рублей.

