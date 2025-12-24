EN
Эксперты рассказали о самых важных бьюти-трендах этого года

2 минуты чтения 14:32

Три известных автора, пишущих о сфере красоты, Джессика ДеФино, Сейбл Йонг и Алекс Питерс подвели итоги года и рассказали CNN о трендах в бьюти-индустрии, которые определили этот год.

CNN отмечает, что в 2025 году индустрия красоты оказалась рекордно поляризованной: особо популярной стала тенденция к «простым процедурам», которые побуждали частично отказаться от декоративной косметики или вовсе обходиться без макияжа. При этом такие «простые образы» часто требовали «сложных процедур», например, ламинирования ресниц, отбеливания зубов и лазерной эпиляции. Кроме того, многие бренды стали продавать компрессионное белье для коррекции овала лица.

Джессика ДеФино считает, что прорывом этого года стала косметика для собак. Так, разные компании стали выпускать сухие шампуни, масла и наборы по уходу за кожей и шерстью собак. 

По оценке участников рынка, индустрия ухода за домашними животными будет расти более чем на 7% в год до 2030 года, вероятно, опережая рост рынка косметических товаров для людей. Эту тенденцию ДеФино объяснила в том числе тем, что люди стали заводить меньше детей, а собаки заменили им ребенка.

По мнению Сейбл Йонг, в 2025 году люди стали более открыто обсуждать бьюти-процедуры, которые они уже сделали и к которым хотели бы прибегнуть в будущем. Причем в число тех, кто публично об этом рассказывал, вошли знаменитости. Например, американская гимнастка и семикратная олимпийская чемпионка Симона Байлз призналась, что сделала операцию по увеличению груди, блефаропластику и реконструкцию мочек ушей.

Алекс Питерс, в свою очередь, напомнила о дискуссии, которая разгорелась в конце прошлого года из-за лобковых волос у женщин. В январе ролики, чьи авторы сопротивлялись общественному давлению, которое требовало удаления волос на теле, стали вируситься в сети. К весне это породило мемы и стало привлекать внимание все большего числа инфлюенсеров.

«Люди объединялись на почве принятия и признания своих естественных волос на теле, отказываясь стесняться того, что так долго считалось табу», — пишет Питерс. Она добавила, что помимо интернета эта тема нашла отражение в дизайнерских коллекциях. Во многих из них она увидела отсылки к лобковым волосам.

