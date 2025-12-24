EN
Блогер рассказала об ампутации хвоста после стрижки собаки в груминг-салоне Москвы

2 минуты чтения 18:25 | Обновлено: 18:26

Блогер Лялька (Кристина Ракута) обвинила московский груминг-салон «Грум-Грумыч» в том, что специалисты повредили хвост ее собаке, из-за чего понадобилась ампутация. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Девушка рассказала, что отдала своего пса Джека на стрижку в «Грум-Грумыч» 12 декабря. Обычно процедура длится порядка двух часов, но в тот раз, по словам Ляльки, собака провела в салоне порядка пяти часов.

Представитель «Грум-Грумыча» написал девушке, что пес находится «в игривом настроении», поэтому стрижка задерживается. Когда блогер пришла за своей собакой, то увидела, что хвост Джека перебинтован. Сняв этот бинт, Ракута обнаружила глубокий свежий порез.

Девушка отправилась в ветеринарную клинику, где ей сообщили, что хвост собаке придется ампутировать. Операция 14 декабря прошла успешно и в тот же день Джек вернулся домой.

На следующий день Ракута ответила подписчикам на вопрос, почему она не хочет подать в суд на салон или нанести ему репутационный ущерб: «Я бы могла сказать название, фамилии, дать максимальную огласку, но мы мирно связались с директором, нормально поговорили, он компенсирует все расходы, лечение. Грумер, который подстригал Джека, уже понес наказание. Давайте быть людьми».

Но позже, 22 декабря, девушка написала новый пост о ситуации с груминг салоном. По ее словам, она пыталась разрешить ситуацию без огласки и судов и предлагала владельцу «Грум-Грумыча» оплатить стоимость операции Джека, которая обошлась в 50 тысяч рублей.

«Я не имею права обрекать ребенка на жизнь в этом обществе»
«Я не имею права обрекать ребенка на жизнь в этом обществе»
Истории женщин, прошедших через стерилизацию
Общество8 минут чтения

«Но владелец, видимо, увидел мои посты про ситуацию и сильно обиделся, еще начал угрожать Роскомнадзором. Самое смешное, что он начал полностью отрицать свою вину: “В этом нет нашей вины, это вы виноваты в том, что хвост ампутировали”. Также он просил удалить все посты, которые связаны с ситуацией, даже такие как “у Джека сегодня операция, пожелайте ему удачи”», — написала Ракута.

Она призвала своих подписчиков серьезно относиться к выбору груминг-салона. Блогер также опубликовала ссылку на «Грум-Грумыч» в «Яндекс-картах». Несколько ее подписчиков уже написали отрицательные отзывы и прикрепили фото Джека.

В соцсетях груминг-салона, который открылся в феврале 2025 года, пока нет комментариев по поводу случившегося.

