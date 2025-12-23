СМИ нашли новый признак замедления российской экономики

В ноябре этого года зарплаты в России выросли на 6,9% в годовом исчислении, тогда как в январе рост составил 18,9%. Это замедление роста зарплат говорит о все большем дисбалансе в российской экономике на фоне затянувшейся войны в Украине, пишет Financial Times.

«Замедление роста заработной платы означает, что другие показатели — включая уровень потребления и связанные с ним налоги — последуют за ним», — рассказала эксперт по российской экономике Киевской школы экономики Элина Рыбакова.

По мнению экономиста, это усилит давление на российский бюджет, поскольку страна стала больше зависеть от налоговых поступлений, а доходы от экспорта нефти упали из-за санкций и снижения цен на энергоносители.

FT отмечает, что анализ тенденций в области российских зарплат основан на новых объявлениях о вакансиях и, хотя эти данные затрагивают небольшой слой населения, они указывают на только формирующиеся тенденции на рынке труда, а не фиксируют уже существующие.

«Объявленные зарплаты дают представление о напряженности на рынке труда в режиме реального времени и на будущее. Это раннее предупреждение о том, что экономика замедляется», — считает директор по экономическим исследованиям в Indeed Павел Адрьян.

Кроме того, FT обратила внимание, что количество вакансий сократилось в большинстве отраслей, больше всего — в горнодобывающем и транспортном секторах.

Как пишет издание, замедление российской экономики началось в прошлом году после «военного бума», вызванного вторжением в Украину. В этом году эксперты ожидают рост ВВП в лучшем случае в 1%, тогда как в 2023 и 2024 годах этот показатель был равен более чем 4%.

Сейчас российские финансовые резервы истощаются, пишет FT. Это приводит к уменьшению притока денежных средств в экономику, в то время как Центробанк сохраняет высокую ключевую ставку, не давая возможности брать дешевые кредиты. На этом фоне российские компании больше не могут повышать зарплаты в борьбе за сотрудников. В то же время в России остается дефицит кадров в более чем 25%.