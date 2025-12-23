EN
СМИ: Европа шокирована первым годом правления Трампа

2 минуты чтения 19:13

Первый год второго президентского срока Дональда Трампа разбил все оставшиеся иллюзии европейских лидеров о том, что американским политиком можно управлять или его можно контролировать. Так полагают эксперты, с которыми поговорило Politico.

Сейчас отношения между США и Европейским союзом вступили в период напряженности и неопределенности, говорится в материале. Европейские лидеры «шокированы» поворотами в американской политике и тем, что далеко не все заявления Вашингтона совпадают с устоявшимися принципами трансатлантического партнерства.

Одним из раздражителей для европейцев стала риторика Трампа в отношении миграционной политики и обороны, которая, по мнению представителей Евросоюза, осложняет единство и стратегическое планирование. В Брюсселе выразили обеспокоенность тем, что позиция Вашингтона по вопросам безопасности и общего подхода к международным угрозам теперь все чаще вступает в противоречие с интересами европейских государств.

Особое внимание в Европе уделяют разногласиям с Белым домом по поводу войны в Украине. Как отмечает Politico, европейские лидеры сомневаются в эффективности предложенного Трампом мирного плана, а также в готовности администрации президента США всесторонне поддерживать Киев. Такая неопределенность усиливает страхи относительно будущего европейской безопасности и роли США как гаранта коллективной обороны.

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

По словам экспертов, с которыми поговорили журналисты, после первого года второго срока Трампа Европа столкнулась с необходимостью переосмыслить свои внешнеполитические стратегии и усилить собственные механизмы обороны, поскольку прежняя уверенность в неизменной поддержке Вашингтона была серьезно подорвана. В результате в столицах стран ЕС усиливаются дискуссии о будущем НАТО и о том, каким образом сохранить стабильность в условиях растущей политической непредсказуемости.

