Рубль неожиданно укрепился к концу года

После заседания Центрального банка России 19 декабря, на котором регулятор снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 16% годовых, рубль неожиданно укрепился, несмотря на то, что снижение ставки должно было увеличить его предложение на рынке и способствовать снижению курса, пишет «Коммерсантъ». Опрошенные изданием эксперты и участники рынка попытались объяснить неожиданное укрепление российской валюты.

Так, официальный курс доллара на 23 декабря ЦБ понизил на 1,4 рубля, почти до 79 рублей, а евро — на 1,6 рубля, почти до 93 рублей. По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, на рынок сейчас больше влияет приток средств от внешней торговли. Он пояснил, что у нынешнего укрепления рубля есть три причины.

«Главная — заседание Центрального банка, на котором регулятор понизил ключевую ставку весьма символически, умеренно, ниже, чем ожидал рынок. Кроме того, он дал жесткие комментарии о том, что проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными. Это значит, что ЦБ, скорее всего, не будет спешить с радикальным снижением ключевой ставки. Это поддержало рубль», — сказал Суверов.

Второй причиной он назвал проходящий налоговый период, а третьей — активную продажу валюты Центробанком. Суверов уточнил, что регулятор продает ее на внутреннем валютном рынке примерно на 14,5 миллиарда рублей в день.

В текущих условиях слишком крепкий рубль вреден для российской экономики, поэтому можно ожидать, что власти попытаются повлиять на его курс, полагает президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков.

«Пока государство в рыночное ценообразование активно не вмешивается, мы будем видеть то, что видим. То есть у рубля есть все предпосылки к укреплению. Если появятся позитивные геополитически значимые новости, то он может укрепиться еще больше. Сейчас темпы роста экономики снижаются. Мы находимся в состоянии технической стагнации, которая в первом квартале может перейти даже в техническую рецессию. То есть ожидания от экономики и на этот год, и на следующий достаточно скромны», — заключил эксперт.

В то же время, по его словам, на фоне американской или китайской экономик Россия выглядит, «безусловно, слабой». Однако ожидаемого в такой ситуации снижения курса рубля к доллару или юаню не происходит «в силу того, что изменилась структура валютного рынка, и доллар оказался не сильно востребованной валютой».

«В моменте на рынке есть спрос на рубли. Кто-то их активно покупает, что давит на другие валюты. Кто покупает, в каких объемах и когда прекратит, не очень понятно», — признался Кочетков.

Между тем, как напоминает «Коммерсантъ», Минфин до 15 января будет продавать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила. Ведомство планирует выручить с продажи более 120 миллиардов рублей.