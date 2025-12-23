Крупнейшая нефтяная компания России начала скрывать проблемы с добычей

Крупнейшая в России нефтяная компания — «Роснефть» — в своих публичных отчетах начала скрывать данные о добыче нефти. В официальных документах компания акцентирует внимание исключительно на успехах, в частности, на росте добычи газа, однако намеренно скрывает факт сокращения добычи нефти. К такому выводу «Холод» пришел, проанализировав финансовую отчетность компании за последние годы в рамках спецпроекта «Национальное достояние».

Когда есть возможность, «Роснефть» в своей отчетности акцентирует внимание исключительно на положительных цифрах. Так, по итогам 2022 года общая добыча углеводородов компании выросла на 2,3% и составила примерно 260,6 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Однако этот рост был обеспечен исключительно за счет роста непрофильной для компании добычи газа, которая в 2022 году выросла на 15%, до рекордных 74 миллиардов кубометров.

Что такое нефтяной эквивалент? Тонна нефтяного эквивалента — это универсальная мера измерения углеводородов (нефть, газ, конденсат и др.), она используется для удобства подсчета разных видов добытого топлива.

Аналогичный прием манипуляции данными «Роснефть» использовала и в отчетности за 2023 год, когда компания добыла 269,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента. На этот раз компания добыла 92,7 миллиарда кубометров газа (примерно: 84,43 миллиона тонн нефтяного эквивалента). Рост доли газа в общем объеме добычи компании свидетельствует о том, что у нее начались проблемы с наращиванием и поддержанием добычи нефти на текущих уровнях.

При этом по итогам 2024 года компания отчиталась уже и об общем снижении добычи углеводородов, и о снижении конкретно по газу: 255,9 миллиона тонн нефтяного эквивалента и 87,5 миллиарда кубометров газа.

Хрустальная империя Германа Грефа Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох? Экономика 17 минут чтения

Сама компания объяснила это снижение «ограничением добычи в соответствии с решениями правительства». Это расходится с логикой решения ОПЕК+, члены которого с весны 2024 года планомерно увеличивают объемы добычи нефти, а главным противником резкого увеличения выступает как раз Россия, которая не может нарастить добычу из-за санкций.

При этом параллельно с сокращением добычи нефти у «Роснефти» начали падать и объемы переработки. Так, производство различных марок бензина на нефтеперерабатывающих заводах компании стабильно падает с начал войны в Украине: 94,4 миллиона тонн переработанной нефти в 2022 году, 88 миллионов в 2023 году и до 82,6 миллиона тонн в 2024 году. Полной статистики за 2025 год пока нет, но с учетом регулярных атак Украины по российской нефтяной инфраструктуре ожидать роста не приходится.

Проблемы «Роснефти» крайне болезненны для российского бюджета с учетом объемов поступлений от компании. В 2024 году компания заплатила в бюджет 6,1 триллиона рублей, а в январе 2024 года первый вице-президент компании Сергей Менжинский хвастался, что за последние пять лет «Роснефть» заплатила в бюджет налогов на сумму около 18 триллионов рублей, то есть каждый шестой рубль.

Подробнее о проблемах «Роснефти» можно прочитать в большом материале «Холода».