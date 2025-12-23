EN
В письмах Эпштейна нашли упоминание о любви Трампа к юным девушкам

2 минуты чтения 21:15

Министерство юстиции США опубликовало одно из последних тюремных писем Джеффри Эпштейна, осужденного за педофилию и вовлечение несовершеннолетних в проституцию. В письме он упоминает любовь президента к «юным леди», следует из официального архива, посвященного делу Эпштейна. 

Недавно опубликованные письма адресованы бывшему врачу олимпийской сборной США по гимнастике Ларри Нассару. В 2017 году его приговорили к 175 годам тюрьмы за сексуальные преступления в отношении 265 спортсменок. Эпштейн писал Нассару:

«Как ты уже знаешь, я выбрал ”короткий путь“ домой. Удачи! Нас объединяло одно — наша любовь и забота о юных леди и надежда, что они полностью раскроют свой потенциал. Наш президент также разделяет нашу любовь к молодым, зрелым девушкам».

Через несколько дней после отправки этого письма Эпштейна найдут мертвым в тюремной камере. Его смерть квалифицировали как самоубийство. В 2019 году на посту президента США находился Дональд Трамп.

«Трупы из ямы стали падать в воду»
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
Политика11 минут чтения

Также из электронного письма неназванного прокурора Нью-Йорка, опубликованного вместе с другими документами, стало известно, что Трамп летал на частном самолете Эпштейна «гораздо чаще, чем сообщалось ранее». В течение 1990-х годов Трамп появлялся на борту воздушного судна минимум восемь раз. В июле 2025 года Трамп настаивал на том, что никогда не посещал частный остров Эпштейна и не летал на его самолете.

Ранее в материалах дела Эпштейна нашли упоминание о встрече Трампа с одной из жертв, которой на тот момент было 14 лет. В документе приводится фрагмент показаний девочки. По ее словам, в конце 1990-х годов Эпштейн привез ее к Трампу в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы познакомить. В какой-то момент Эпштейн толкнул Трампа локтем и, указав на девушку, шутливо спросил: «Хорошая, правда?». На что Трамп рассмеялся и закивал.

