Выпуск новых iPhone зависит от Samsung

2 минуты чтения 21:08

Американская корпорация Apple столкнулась с необходимостью изменить стратегию закупок комплектующих для своих смартфонов и обратиться к давнему конкуренту — компании Samsung. Об этом сообщает издание The Korea Economic Daily.

Пойти на такой шаг Apple вынудила ситуация на рынке памяти, выяснили источники журналистов. По их данным, традиционные поставщики компании Тима Кука — SK Hynix и Micron — перераспределили мощности и сосредоточились на выпуске микросхем для центров обработки данных и сервисов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ).

Из-за этого возник риск нехватки оперативной памяти для будущих моделей iPhone, и Apple пришлось искать наиболее стабильный и масштабный источник поставок. Самым надежным партнером оказался Samsung, который уже получил крупный заказ от Apple, добавили журналисты.

Выбор в пользу южнокорейского гиганта был сделан из-за его производственных возможностей и способности обеспечивать бесперебойные поставки на протяжении длительного периода. Для Apple этот фактор критически важен: ежегодно компания выпускает около 230 миллионов iPhone, поэтому даже краткосрочные перебои могут привести к сбоям в глобальной цепочке поставок и задержкам на рынке.

Модули оперативной памяти Samsung будут использоваться примерно в 60–70 процентах смартфонов линейки iPhone 18, заявило The Korea Economic Daily. Южнокорейская компания станет ключевым, но не единственным партнером Apple по этому направлению. Оставшиеся 30–40 процентов заказов распределят между Micron и SK Hynix, которые сохранят присутствие в цепочке поставок, хотя и в значительно меньших объемах.

Как отметили в разговоре с журналистами аналитики, новая схема сотрудничества усиливает зависимость Apple от одного поставщика, но при текущей рыночной ситуации альтернатив у компании немного. Рынок памяти переживает активную перестройку из-за стремительного роста спроса со стороны сегмента ИИ, и производители приоритизируют направления с более высокой доходностью.

