Банк России представил концепцию по регулированию криптовалют

Центробанк представил разработанную им концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Об этом регулятор сообщил в официальном телеграм-канале, отметив, что соответствующие предложения по изменению законодательства Банк России направил на рассмотрение в правительство.

Согласно документу приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. В то же время для каждой категории будут установлены свои правила.

При этом в сообщении регулятора отмечается, что он по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом, так как они не эмитируются и не гарантируются ни одной из юрисдикций, а также подвержены повышенной волатильности и санкционнным рискам. «Принимая решение о вложении в криптоактивы, инвесторы должны осознавать, что берут на себя риски потенциальной потери своих средств», — подчеркивает ЦБ.

В сообщении регулятора говорится, что цифровые валюты и стейблкойны предполагается признать валютными ценностями, разрешив их продажу и покупку, но не использование их как платежного средства внутри страны.

Неквалифицированным инвесторам позволят приобретать наиболее ликвидные криптовалюты. Для определения последних в законодательстве будут установлены соответствующие критерии. При этом для работы с криптовалютами неквалифицированным инвесторам необходимо будет пройти тестирование. Кроме того, операции с криптовалютами для них ограничат лимитом в 300 тысяч рублей в год через одного посредника.

В свою очередь, квалифицированные инвесторы смогут без ограничений по объемам сделок приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных, то есть тех, чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов. Но тоже только после прохождения тестирования на понимание рисков.

Биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут совершать операции с криптовалютами на основании имеющихся лицензий, говорится в сообщении ЦБ. В то же время для специальных депозитариев и обменников, которые будут работать с криптовалютами, установят отдельные требования.

Российские налоговые резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом, оплачивая ее с иностранных счетов, а также переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу. Однако о таких операциях надо будет уведомлять налоговую службу, предупредил регулятор.

Кроме того, как сообщил ЦБ, новое регулирование затронет и рынок цифровых финансовых активов (ЦФА). Их оборот вместе с иными российскими цифровыми правами будет разрешен в открытых сетях. «Это позволит эмитентам свободно привлекать инвестиции из-за рубежа, а клиентам — приобретать ЦФА на условиях, не худших, чем приобретение криптовалюты», — отметил регулятор.

Как говорится в его сообщении, законодательную базу для новой концепции предполагается подготовить до 1 июля 2026 года. При этом с июля регулятор предлагает ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют, которая будет аналогична ответственности за нелегальную банковскую деятельность.