Общество

СМИ нашли у патриарха Кирилла тайную жену

2 минуты чтения 15:27 | Обновлено: 15:51
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира Гундяева) на протяжении 50 лет сопровождает «тайная гражданская супруга». Это выяснил «Проект» во время работы над исследованием «Отцы и деды».

Странные узлы
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
Криминал21 минута чтения

По информации издания, имя спутницы жизни патриарха — Лидия Леонова (в девичестве Холодова). Она живет рядом с главой РПЦ еще с советских времен, сопровождает его в поездках и, как утверждается, участвует в управлении частью имущества, связанного с Гундяевым.

Авторы расследования заявили, что Леонова фигурировала в судебных делах, связанных с элитной недвижимостью патриарха, и неоднократно упоминалась в документах, касающихся собственности главы РПЦ и бытовых вопросов, что, по мнению журналистов, указывает на ее особый статус в жизни митрополита.

Издание отметило, что официальные представители церкви ранее называли Леонову родственницей патриарха или человеком, который помогает митрополиту по хозяйству. Пропагандист Владимир Соловьев также называл Леонову «троюродной сестрой» главы РПЦ.

Однако опубликованные журналистами материалы, по их словам, ставят под сомнение такую версию. В частности, упоминание Леоновой отсутствует в книге архимандрита Тихона (Затекина) «Исповедник веры Христовой иерей Василий Гундяев», в которой собрана подробная информация о семье патриарха вплоть до прадеда.

Канонические нормы православия запрещают монашествующим духовным лицам вступать в брак, поэтому любая информация о возможных личных отношениях патриархов вызывает общественный резонанс. В РПЦ на момент публикации расследования не дали официального ответа на заявления журналистов.

Фото: пресс-служба Президента России

Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
