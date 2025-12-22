EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Украинские дроны повредили два танкера и привели к масштабному пожару в Краснодарском крае

2 минуты чтения 08:24

В результате атаки беспилотников украинской армии два причала и два судна в Краснодарском крае получили повреждения. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение регионального оперштаба.

В нем уточняется, что после удара по причалам в поселке Волна Темрюкского района там начался пожар, площадь которого составила от тысячи до полутора тысяч квадратных метров. 

Тем не менее, по данным оперштаба, в результате никто не пострадал, а все находившиеся на борту атакованных судов люди были успешно эвакуированы. На момент публикации заметки на месте пожара оперативные службы продолжают работу по тушению огня.

Кроме того, как сообщили в оперштабе, обломками уничтоженных дронов был поврежден трубопровод одного из терминалов, где также начался пожар. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров, никто не пострадал, уточнили там.

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
Мир11 минут чтения

В свою очередь, телеграм-канал «Крымский ветер» без указания источников утверждает, что танкер «Валерий Горчаков», поврежденный в ходе атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону 18 декабря, «медленно уходит под воду».

По данным телеграм-канала, в результате удара погибли повар и механик из команды судна, а помощник капитана и двое матросов получили ранения. На опубликованных снимках танкера можно видеть, что корма судна почти полностью скрылась под водой.

Построенный в ​​1969 году сухогруз «Валерий Горчаков» в 2004 году был переоборудован в нефтеналивной танкер для перевозки нефтепродуктов всех классов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря
Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01 19 декабря
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян