Украинские дроны повредили два танкера и привели к масштабному пожару в Краснодарском крае

В результате атаки беспилотников украинской армии два причала и два судна в Краснодарском крае получили повреждения. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение регионального оперштаба.
В нем уточняется, что после удара по причалам в поселке Волна Темрюкского района там начался пожар, площадь которого составила от тысячи до полутора тысяч квадратных метров.
Тем не менее, по данным оперштаба, в результате никто не пострадал, а все находившиеся на борту атакованных судов люди были успешно эвакуированы. На момент публикации заметки на месте пожара оперативные службы продолжают работу по тушению огня.
Кроме того, как сообщили в оперштабе, обломками уничтоженных дронов был поврежден трубопровод одного из терминалов, где также начался пожар. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров, никто не пострадал, уточнили там.
В свою очередь, телеграм-канал «Крымский ветер» без указания источников утверждает, что танкер «Валерий Горчаков», поврежденный в ходе атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону 18 декабря, «медленно уходит под воду».
По данным телеграм-канала, в результате удара погибли повар и механик из команды судна, а помощник капитана и двое матросов получили ранения. На опубликованных снимках танкера можно видеть, что корма судна почти полностью скрылась под водой.
Построенный в 1969 году сухогруз «Валерий Горчаков» в 2004 году был переоборудован в нефтеналивной танкер для перевозки нефтепродуктов всех классов.