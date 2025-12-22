Сотни мертвых животных нашли в приюте известной зоозащитницы

Волонтеры и полицейские обнаружили в приюте «Забытые сердца», расположенном в Садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Речник» в Ростовской области, сотни трупов животных. По данным местных СМИ, в случившемся активисты винят известную в Ростове зоозащитницу и волонтера Татьяну Макарову.

По информации издания «Ростов-на-Дону онлайн», активисты были вынуждены поехать в приют и вызвать полицию из-за того, что Макарова под разными предлогами отказывалась показывать им животных.

«А сегодня, когда зашли внутрь, у всех случилась истерика. Вся территория приюта усыпана трупами разных животных. Белки, собаки, еноты, кошки, лисы, вороны разной степени разложения», — сообщили они 21 декабря в своем телеграм-канале.

Зоозащитница Александра Гользберг рассказала изданию, что волонтерам «пришлось ходить буквально по трупам» около 200 животных. «Сегодня, приехав туда, мы обнаружили горы трупов. Просто горы трупов. Когда приехали полицейские, то они просто обалдели и сказали, что они в жизни такого не видели. Ты там ходишь по фекалиям, по головам, хрустит все, можно наступить на череп. Трупы навалены кучами. Я такого даже в фильмах ужасов не видела», — рассказала она.

По информации волонтеров, в приюте выжили лишь 16 животных, которые находятся в тяжелом состоянии. Зооволонтер Алена Кравцова утверждает, что до сих пор в приют не мог попасть ни один активист.

«Хозяйка никого не пускала. Вот и закрались подозрения. Увиденное оказалось хуже самых страшных ожиданий. Мы обнаружили огромное количество погибших», — рассказала она в разговоре с «КП — Ростов-на-Дону».

По ее словам, речь идет о более чем 300 погибших животных. Выжившие, при этом, «не ходили, а ползали из-за переломов или худобы», добавила Кравцова.

Владелица приюта, в свою очередь, объяснила Кравцовой произошедшее тяжелой болезнью матери, из-за которой она не могла ухаживать за животными. Вместе с тем волонтеры выяснили, что за десять месяцев на банковскую карту приюта, оформленную на третье лицо, поступило около 11 миллионов рублей пожертвований. При этом объяснить, на какие цели были израсходованы эти средства, Макарова не смогла, утверждает Кравцова.

«Я лично передавала ей 2,5 тонны корма, чтобы она кормила животных. А те, оказывается в это время умирали от голода, когда мешки с едой оказались нетронутыми», — сказала она.

По факту произошедшего полиция и прокуратура начали проверку. В пресс-службе регионального главка МВД 22 декабря сообщили, что владелицу приюта задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «жестокое обращение с животными».