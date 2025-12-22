Россияне определили границы богатства и бедности

Россияне назвали бедными сограждан, которые зарабатывают меньше 50 тысяч рублей. Это следует из результатов опроса, проведенного Rodin.Capital, передает издание «Газета.Ru».

Средним классом респонденты назвали россиян, которые зарабатывает от 50 до 150 тысяч рублей в месяц. Также опрошенные стали чаще выделять категорию дохода «выше среднего». Такие люди, по мнению граждан России, получают 150-300 тысяч рублей в месяц.

Богатыми респонденты назвали людей с заработком от 300 до 500 тысяч рублей в месяц, а состоятельными — граждан с доходом свыше 500 тысяч рублей.

Своим уровнем дохода сейчас в целом удовлетворены 45% россиян. При этом они, как следует из результатов опроса, не могут позволить себе крупные покупки стоимостью более миллиона рублей — автомобиль, квартиру или дачу. Год назад такую оценку своему финансовому положению дали 42% опрошенных.

Полностью не испытывают финансовых ограничений лишь 5% респондентов, их доля за год выросла на один процентный пункт.

Половина опрошенных признались, что периодически испытывают нехватку средств. Именно эта категория россиян чаще всего обращаются в финансовые организации за заемными деньгами, отметила «Газета.Ru».

По информации издания, в опросе Rodin.Capital приняли участие 3987 респондентов в возрасте от 21 до 61 года.

В октябре вышли результаты опроса исследовательского центра SuperJob. Согласно ним, россияне считают, что бедным можно назвать человека, который зарабатывает меньше 48 тысяч рублей в месяц. А богатым — того, чей доход приближается к миллиону.