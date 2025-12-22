EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россияне определили границы богатства и бедности

2 минуты чтения 16:08

Россияне назвали бедными сограждан, которые зарабатывают меньше 50 тысяч рублей. Это следует из результатов опроса, проведенного Rodin.Capital, передает издание «Газета.Ru».

Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
Политика25 минут чтения

Средним классом респонденты назвали россиян, которые зарабатывает от 50 до 150 тысяч рублей в месяц. Также опрошенные стали чаще выделять категорию дохода «выше среднего». Такие люди, по мнению граждан России, получают 150-300 тысяч рублей в месяц.

Богатыми респонденты назвали людей с заработком от 300 до 500 тысяч рублей в месяц, а состоятельными — граждан с доходом свыше 500 тысяч рублей.

Своим уровнем дохода сейчас в целом удовлетворены 45% россиян. При этом они, как следует из результатов опроса, не могут позволить себе крупные покупки стоимостью более миллиона рублей — автомобиль, квартиру или дачу. Год назад такую оценку своему финансовому положению дали 42% опрошенных.

Полностью не испытывают финансовых ограничений лишь 5% респондентов, их доля за год выросла на один процентный пункт.

Половина опрошенных признались, что периодически испытывают нехватку средств. Именно эта категория россиян чаще всего обращаются в финансовые организации за заемными деньгами, отметила «Газета.Ru».

По информации издания, в опросе Rodin.Capital приняли участие 3987 респондентов в возрасте от 21 до 61 года.

В октябре вышли результаты опроса исследовательского центра SuperJob. Согласно ним, россияне считают, что бедным можно назвать человека, который зарабатывает меньше 48 тысяч рублей в месяц. А богатым — того, чей доход приближается к миллиону.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря
Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01 19 декабря
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян