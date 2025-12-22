EN
Общество

Банки начали запрашивать данные о родстве с получателем при переводах

08:50 | Обновлено: 09:18

Службы безопасности российских банков начали запрашивать у своих клиентов данные о получателях при совершении переводов на крупную сумму. Среди прочего у отправителя могут уточнить, состоит ли он в родстве с адресатом, передает РИА «Новости».

По данным агентства, при попытке перевести крупную сумму на частный счет транзакцию блокируют, а затем с клиентом связывается сотрудник банка, который просит назвать данные получателя, а также в некоторых случаях спрашивает о назначении перевода.

Ранее директор Департамента информационной безопасности Центрального банка России Вадим Уваров рассказывал, что в целях снижения вероятности хищения средств клиентов банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают те из них, которые считают подозрительными.

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
Мир11 минут чтения

С 1 января 2026 году в России кредитные организации начнут использовать новый перечень признаков мошеннических переводов. Так, к подозрительным и подлежащим блокировке до выяснения обстоятельств в нем будут относиться переводы после смены номера телефона, к которому привязан счет отправителя, а также переводы крупных сумм между собственными счетами по СБП.

В предыдущий раз ЦБ расширял список признаков мошеннических переводов в июле 2024 года. Тогда в него вошли следующие пункты:

  • переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции;
  • информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
  • данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции, — например, информация от операторов связи о нехарактерной для 
  • клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;
  • отправка средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах;
  • нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения;
  • попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, информация о котором есть в базе данных регулятора.
