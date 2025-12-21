Сан-Франциско накрыл блэкаут

В городе Сан-Франциско в американском штате Калифорния произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате которого 130 тысяч домов и предприятий остались без света. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании Pacific Gas and Electric Co пишет Associated Press.

По данным энергетиков, сбой электроснабжения погрузил во тьму значительную часть северных районов города: от Ричмонда и Пресидио до территорий вблизи парка «Золотые Ворота». Сообщается, что всего без электричества осталась примерно треть клиентов компании в пределах Сан-Франциско.

Серия отключений началась утром в западных районах города и продолжалась на протяжении всего дня, пишет San Francisco Chronicle. Перебои с электроснабжением привели к «серьезным сбоям» в работе общественного транспорта. Департамент по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско призвал местных жителей избегать необязательных поездок.

По словам очевидцев, из-за блэкаута в городе массово закрываются рестораны и магазины. На улицах Сан-Франциско не работают фонари, погасла рождественская иллюминация.

Возможной причиной блэкаута могло стать возгорание. По данным пожарной службы города, на одной из подстанций Pacific Gas and Electric Co вспыхнул пожар, однако точные причины масштабного отключения электричества все еще устанавливаются. В 16:00 компания сообщила в X, что энергосистема стабилизирована и новых отключений не ожидается. При этом компания отметила, что пока не может подтвердить сроки восстановления электроснабжения.

«Я уверен, что [пожар] сыграл определенную роль в том, почему в городе отключилось электричество», — сообщил лейтенант пожарной службы Сан-Франциско Мариано Элиас. По его информации, пожар полностью локализован, сотрудники компании Pacific Gas and Electric Co вернулись к работе на подстанции.

The San-Francisco Standard пишет, что постепенно электроснабжение начинает восстанавливаться.