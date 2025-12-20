СМИ: Путин поставил условие посланнику Трампа перед первой встречей

Владимир Путин заинтересовался во встрече со Стивом Уиткоффом после того, как его назначили спецпредставителем президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник.

По данным издания, Путин был готов рассмотреть возможность передачи Уиткоффу американского заключенного, учителя Марка Фогеля, осужденного на 14 лет лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков. Это, по словам источников WSJ, было бы «жестом доброй воли».

Приглашение Уиткоффу на встречу с Путиным передал его спецпредставитель Кирилл Дмитриев через наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. При этом Уиткоффу поставили условие: он должен был приехать один, без каких-либо агентов ЦРУ, дипломатов или даже переводчика, рассказал источник WSJ.

«Трупы из ямы стали падать в воду» Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их Политика 11 минут чтения

Отмечается, что перед первой встречей Уиткофф не был уверен в серьезности намерений России, но принц Саудовской Аравии призвал его «дать Москве шанс». Он отказался от брифинга ЦРУ, но провел несколько других встреч, в том числе с Трампом.

Как пишет WSJ, на протяжении многих лет американские чиновники перед поездками в Россию получали так называемые «московские правила». В документе описывались многочисленные способы, с помощью которых сотрудники российских служб пытались следить за американскими посетителями, компрометировать их и вербовать. Недавно эти правила обновили. Одним из важных пунктов в документе, по словам чиновников, участвовавших в его разработке является убеждение о том, что «случайностей не бывает».

Хрустальная империя Германа Грефа Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох? Экономика 17 минут чтения

На встрече в Кремле Уиткофф вел заметки во время лекции Путина о тысячелетней истории России. Путин, в свою очередь, как утверждают источники WSJ, оценивал, насколько Уиткофф открыт к российской точке зрения по войне в Украине и можно ли «вручить подарок» в виде освобождения Фогеля.

По данным издания, Путин изучал психологические портреты чиновников из окружения Трампа, включая Кейта Келлога, которого Трамп назначил посланником США в России и Украине. Однако в отчетах российских спецслужб подчеркивалось, что дочь Келлога руководила благотворительной организацией в Украине. Это было для Кремля «тревожным сигналом» о том, что Келлог мог быть враждебно настроен к требованиям России.

Сам Уиткофф заявил WSJ, что он считает себя «мастером сделок», для которых важно «поставить себя на место другой стороны и понять, как помочь ей получить политическое пространство для заключения этой сделки».