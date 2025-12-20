Российские блогеры напивались и били девушек в прямом эфире

В Екатеринбурге полиция пришла в бар «Хата», где треш-стримеры вели эфиры, напивались и избивали девушек во время прямых трансляций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным телеграм-канала «112», местные жители несколько месяцев жаловались полицейским на деятельность бара. Отмечается, что блогеры вели свои стримы за донаты. «112» пишет, что у них был прайс-лист, согласно которому одного из участников трансляции можно было поставить в угол за три тысяч рублей. За ту же плату стримеры могли замолчать и заклеить рот скотчем.

Как сообщает «112», стримеры часто приглашали в гости девушек, которых били в случае конфликтов, что нередко приводило к «страшным последствиям». Каким именно, телеграм-канал не уточнил.

«На стримах постоянные потасовки, избивают девушек — это не постановка, а реальное физическое насилие. Позволяют себе кощунственные высказывания. И еще постоянно говорят на стримах, что менты им ничего не сделают», — цитирует одного из местных жителей портал «Екатеринбург онлайн».

Видео с полицейского рейда выложил общественник Дмитрий Чукреев. Руководитель пресс-службы местного управления МВД Валерий Горелых заявил, что силовики проводят проверку, которая установит, были ли видео с избиениями постановочными.

По данным «112», одним из авторов видео и владельцем бара является Виталий Реутов. Летом он попал в скандал после того, как избил мужчину на камеру. До этого Реутов избил прохожего, который назвал себя «хохлом», пишет «Ура.ру».

Владелец бара, в свою очередь, заявил, что его заведение не нарушает никаких законов, и предположил, что его оговорил администратор одного из местных пабликов, передает «Екатеринбург онлайн».