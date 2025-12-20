EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российские блогеры напивались и били девушек в прямом эфире

2 минуты чтения 19:57

В Екатеринбурге полиция пришла в бар «Хата», где треш-стримеры вели эфиры, напивались и избивали девушек во время прямых трансляций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным телеграм-канала «112», местные жители несколько месяцев жаловались полицейским на деятельность бара. Отмечается, что блогеры вели свои стримы за донаты. «112» пишет, что у них был прайс-лист, согласно которому одного из участников трансляции можно было поставить в угол за три тысяч рублей. За ту же плату стримеры могли замолчать и заклеить рот скотчем.

Как сообщает «112», стримеры часто приглашали в гости девушек, которых били в случае конфликтов, что нередко приводило к «страшным последствиям». Каким именно, телеграм-канал не уточнил.

«Трупы из ямы стали падать в воду»
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
Политика11 минут чтения

«На стримах постоянные потасовки, избивают девушек — это не постановка, а реальное физическое насилие. Позволяют себе кощунственные высказывания. И еще постоянно говорят на стримах, что менты им ничего не сделают», — цитирует одного из местных жителей портал «Екатеринбург онлайн». 

Видео с полицейского рейда выложил общественник Дмитрий Чукреев. Руководитель пресс-службы местного управления МВД Валерий Горелых заявил, что силовики проводят проверку, которая установит, были ли видео с избиениями постановочными. 

Хрустальная империя Германа Грефа
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
Экономика17 минут чтения

По данным «112», одним из авторов видео и владельцем бара является Виталий Реутов. Летом он попал в скандал после того, как избил мужчину на камеру. До этого Реутов избил прохожего, который назвал себя «хохлом», пишет «Ура.ру». 

Владелец бара, в свою очередь, заявил, что его заведение не нарушает никаких законов, и предположил, что его оговорил администратор одного из местных пабликов, передает «Екатеринбург онлайн».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01
Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01 19 декабря
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря