Описан возможный сценарий жизни человечества в 2035 году

Жизнь людей сильно изменится, когда искусственный интеллект (ИИ) будет стабильно превосходить человека в разных сферах. Это может произойти в ближайшие годы, пишет The Guardian.

Как полагают журналисты, в скором времени ИИ будет помогать врачам и предоставлять им второе мнение во время консультаций с пациентами: «Искусственный интеллект может слушать встречу в фоновом режиме, сопоставлять слова пациента с тысячами медицинских исследований, предлагать курс лечения на основе всех последних медицинских исследований, которые врач-человек никогда не смог бы полностью изучить».

Если это произойдет, то выявлять заболевания и назначать лечение станет гораздо быстрее и проще, полагает The Guardian. Уровень квалификации врача, по мнению журналистов, будет зависеть от того, насколько хорошо он интерпретирует данные, полученные от искусственного интеллекта.

Высока вероятность того, что ИИ полностью заменит юристов, считает The Guardian. Уже сейчас искусственный интеллект сильно сокращает время работы юристов, а в будущем, возможно, он сам будет представлять обе стороны процесса перед судьей-человеком или присяжными, отметили журналисты.

Также изменится рутина, говорится в материале. Сейчас гаджеты, которые есть у многих людей, уже «функционируют как дополнительные органы чувств». В будущем, полагают журналисты, устройства с искусственным интеллектом будут выполнять за людей бытовые задачи и, возможно, «даже переживать, что не справляются с ними достаточно хорошо».

В связи с улучшением ИИ люди начинают работать меньше, добавили журналисты. Несмотря на это, сейчас в большинстве сфер сохраняется 40-часовая рабочая неделя. При этом все более реальной становится 15-часовая рабочая неделя, введение которой к 2030 году предсказывал экономист Джон Кейнс еще в 1930 году.