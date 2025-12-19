EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Описан возможный сценарий жизни человечества в 2035 году

2 минуты чтения 15:43 | Обновлено: 15:44

Жизнь людей сильно изменится, когда искусственный интеллект (ИИ) будет стабильно превосходить человека в разных сферах. Это может произойти в ближайшие годы, пишет The Guardian.

«Я не имею права обрекать ребенка на жизнь в этом обществе»
«Я не имею права обрекать ребенка на жизнь в этом обществе»
Истории женщин, прошедших через стерилизацию
Общество8 минут чтения

Как полагают журналисты, в скором времени ИИ будет помогать врачам и предоставлять им второе мнение во время консультаций с пациентами: «Искусственный интеллект может слушать встречу в фоновом режиме, сопоставлять слова пациента с тысячами медицинских исследований, предлагать курс лечения на основе всех последних медицинских исследований, которые врач-человек никогда не смог бы полностью изучить».

Если это произойдет, то выявлять заболевания и назначать лечение станет гораздо быстрее и проще, полагает The Guardian. Уровень квалификации врача, по мнению журналистов, будет зависеть от того, насколько хорошо он интерпретирует данные, полученные от искусственного интеллекта.

Высока вероятность того, что ИИ полностью заменит юристов, считает The Guardian. Уже сейчас искусственный интеллект сильно сокращает время работы юристов, а в будущем, возможно, он сам будет представлять обе стороны процесса перед судьей-человеком или присяжными, отметили журналисты.

Также изменится рутина, говорится в материале. Сейчас гаджеты, которые есть у многих людей, уже «функционируют как дополнительные органы чувств». В будущем, полагают журналисты, устройства с искусственным интеллектом будут выполнять за людей бытовые задачи и, возможно, «даже переживать, что не справляются с ними достаточно хорошо».

В связи с улучшением ИИ люди начинают работать меньше, добавили журналисты. Несмотря на это, сейчас в большинстве сфер сохраняется 40-часовая рабочая неделя. При этом все более реальной становится 15-часовая рабочая неделя, введение которой к 2030 году предсказывал экономист Джон Кейнс еще в 1930 году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников