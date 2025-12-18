EN
СМИ рассказали о желании Евросоюза согласовать «репарационный кредит» Украине до ближайшей весны

2 минуты чтения 19:54

Агентство Reuters опубликовало проект плана Европейского союза по использованию российских активов для помощи Украине. Документ еще может измениться, добавили журналисты.

Из проекта, с которым ознакомилось агентство, следует, что лидеры Евросоюза обратятся к институтам объединения с просьбой срочно принять меры по созданию «репарационного кредита», обеспеченного замороженными в Европе российскими активами.

В документе, по данным Reuters, перечислены несколько условий предоставления кредита, в том числе соблюдение договорных обязательств держателей активов и двусторонних инвестиционных договоров, а также требование, чтобы средства были направлены на поддержку оборонной промышленности не только Украины, но и Евросоюза.

Европейские лидеры хотят, чтобы Киев начал получать финансовую поддержку посредством «репарационного кредита», в том числе на свои военные нужды, начиная со второго квартала 2026 года, то есть с ближайшей весны, рассказали журналисты со ссылкой на проект.

Сегодня в Брюсселе начался двухдневный саммит, на котором лидеры стран-членов Евросоюза должны окончательно определить судьбу замороженных российских активов и их вероятную передачу Киеву в качестве кредита.

Против «репарационного кредита» для Украины выступает Бельгия, на территории которой находится депозитарий Euroclear, где заморожена подавляющая часть активов Центрального банка России. Власти Бельгии опасаются, что им придется в одиночку нести ответственность в случае, если активы будут разморожены и переданы России — их стоимость равна трети бельгийского ВВП за год.

Чтобы преодолеть вето, наложенное Бельгией, 11 декабря декабря послы стран Евросоюза проголосовали за передачу Еврокомиссии чрезвычайных полномочий, которые позволят сохранять российские активы замороженными на неопределенный срок, а не продлевать заморозку каждые полгода.

