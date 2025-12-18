EN
Общество

Россияне выбрали самые привлекательные для работы компании

2 минуты чтения 14:18

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди более чем трех тысяч человек и составил рейтинг компаний, которые россияне считают наиболее привлекательными для трудоустройства. Результаты опубликованы на сайте ВЦИОМа.

Респондентам предлагалось выбрать компании, которые войдут в топ в нескольких номинациях: «общественная польза», «прорыв в будущее», «привлекательный работодатель» и «национальная гордость». Из ответов опрошенных исследователи также составили общий рейтинг.

Так, самыми привлекательными для трудоустройства российскими компаниями оказались «Газпром», «Росатом», «Роскосмос», «Роснефть» и «Яндекс». Причем, как рассказала руководитель практики «Гостех» Ксения Демина, «Яндекс» чаще всего выбирали представители «поколения цифры».

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

Самыми полезными для общества компаниями россияне назвали РЖД, «Росатом» и «Яндекс». Почти таким же оказался топ-3 компаний, наиболее влияющих на будущее, за исключением третьего места — его занял «Газпром».

В номинации «национальная гордость» победили «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех». Их респонденты выбирали, отвечая на вопрос о том, какие компании наилучшим образом могли бы представить Россию на «огромной всемирной промышленной выставке».

На основе этих данных был также составлен рейтинг лучших российских компаний. ими оказались «Росатом», РЖД, «Роскосмос», «Газпром» и «Яндекс».

Исследование проводилось государственной компанией, которую неоднократно уличали в манипуляциях результатами опросов. Например, ранее «Проект» рассказал о том, на чем основан неизменно высокий рейтинг Владимира Путина, который фиксирует ВЦИОМ, а «Эхо» — о манипуляциях с опросами россиян относительно их желания закончить войну в Украине.

